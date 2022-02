Colonia Dignidad, Döring fue puesto en libertad en Italia

Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

(Berlín, 06. Februar 2022, taz/LN/npla).- La justicia italiana liberó anticipadamente a un ex dirigente de la Colonia Dignidad de la detención a efectos de extradición. El alemán Reinhard Döring se encuentra procesado en Chile por complicidad en el secuestro y la desaparición de presos políticos. La Corte Suprema de Chile solicitó la extradición de Döring desde Italia, donde había sido detenido por una orden de aprehensión de Interpol en septiembre de 2021. Pero en noviembre, un tribunal de apelación de Florencia lo dejó en libertad anticipadamente. Döring regresó a Alemania, donde ya no se enfrentará a un proceso judicial. Mariela Santana, abogada de la familia de un desaparecido en el caso, pidió una entrevista con el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile para aclarar el caso y la responsabilidad chilena en aquello. El 6 de febrero de 2022 renunció el Ministro Andrés Allamand sin haber ni contestado ni aclarado lo que pasó bajo su responsabilidad como ministro de turno.

„Se perdió una gran oportunidad“

„La falta de procesamiento legal de los crímenes más graves de Colonia Dignidad sigue siendo un escándalo”, dice Andreas Schüller, jefe del área de programa de crímenes internacionales y responsabilidad legal del Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR). La justicia italiana cometió „graves errores“, pero Chile también debería haber ejercido más influencia, prosigue Schüller, que critica que „se perdió una gran oportunidad“ para „esclarecer al menos un poco más el destino de los desaparecidos“. En este contexto, Reinhard Döring es sólo una pieza en el engranaje de la organización criminal Colonia Dignidad. ¿Qué es lo que pasó? Hasta el 2004 Reinhard Döring vivió en Colonia Dignidad. Luego dejó este asentamiento de la secta alemana en Chile, donde la privación de libertad, la violencia sexualizada y los trabajos forzados formaban parte de la vida cotidiana y que colaboraba estrechamente con la dictadura de Augusto Pinochet. Desde 2004, este hombre de 75 años vivió tranquilamente en Gronau (Renania del Norte-Westfalia).

Investigaciones contra Döring en curso en Chile desde 2005

Desde 2005, la justicia chilena investiga a Döring por su implicación en el secuestro y la desaparición de los presos políticos Juan Maino, Elizabeth Rekas y Antonio Elizondo. Los tres eran activistas del „Movimiento de Acción Popular Unitaria” (MAPU) y fueron secuestrados en 1976. Se emitió una orden de captura a través de Interpol contra Döring. Se le acusa a Döring de haber participado en cursos y operaciones militares conjuntas entre miembros de la Colonia Dignidad y la „Dirección Nacional de Inteligencia“ (DINA). La DINA había instalado un campo de detención y tortura en el asentamiento de la secta alemana tras el golpe de 1973. Cientos de opositores fueron torturados y decenas asesinados en el recinto. Los cuerpos de los asesinados fueron enterrados en fosas comunes en los terrenos de la Colonia Dignidad. Algunos años después, en el marco de la llamada operación „retiro de televisores“ sus cuerpos fueron exhumados y quemados. Las cenizas de sus cadáveres habrían sido lanzadas al río Perquilauquén. Así lo confirman declaraciones de habitantes del asentamiento alemán. Durante un interrogatorio en Alemania en el año 2009, el propio Döring confesó haber vigilado a presos en el asentamiento alemán. Además admitió haber enterrado armas y motores -supuestamente de autos pertenecientes a presos políticos- en los terrenos de la Colonia Dignidad. Según las declaraciones de otro ex miembro de Colonia Dignidad en un interrogatorio judicial en Chile en 2005, Döring, como conductor, también habría trasladado a presos hasta un lugar alejado en los terrenos del asentamiento para su ejecución.

Detención durante un viaje de vacaciones a Italia

Por una norma constitucional Alemania no extradita a ciudadanos alemanes a países fuera de la Unión Europea. Debido a su ciudadanía alemana entonces, Döring no puede ser extraditado desde Alemania a Chile. Por parte de la justicia alemana en 2016 se habían iniciado investigaciones judiciales propias contra Döring. Pero en 2019 la fiscalía de Münster las archivó. No habría suficiente sospecha de la participación de Döring en el delito, explicó la fiscalía entonces. El abogado Andreas Schüller criticó fuertemente que no habrían sido escuchados importantes testigos propuestos por el ECCHR. No ha habido suficiente voluntad para aclarar el asunto, añadió Schüller. Debido a una orden de aprehensión de Interpol, Döring fue detenido el 22 de septiembre de 2021 en Italia: en la pequeña ciudad de Forte dei Marmi en la región Toscana. Desde entonces, estuvo detenido allí. Acorde al tratado de extradición entre Chile e Italia, la Corte Suprema de Chile envió oportunamente una solicitud de extradición de Döring el 12 de noviembre, que llegó a Italia el 18 de noviembre y ya estuvo en el Ministerio de Justicia italiano el 19 de noviembre.

Puesto el libertad por razones de salud

El mismo 18 de noviembre, un Tribunal de Apelación de Florencia dictaminó que el estado de salud de Döring era „incompatible con la detención”. Por lo tanto, ordenó sustituir su prisión por „medidas menos severas”. Döring fue puesto en libertad con la condición de presentarse una vez al día ante la policía de Lucca, Toscana. La corte italiana tomó esta decisión cuatro días antes del vencimiento del plazo para presentar una solicitud de extradición por parte de Chile. La resolución hizo referencia al hecho de que las condiciones de detención expirarían de todos modos el 22 de noviembre. „De acuerdo con la información del Ministerio de Justicia, no hay indicios de que los órganos judiciales chilenos hayan presentado una solicitud de extradición o entregado los documentos pertinentes”, señala la decisión del Tribunal de Apelación de Florencia. El 22 de noviembre, el Ministerio de Justicia italiano, alegando el riesgo de fuga de Döring, exigió que se le volviera a detener inmediatamente y el Fiscal General puso una queja contra la decisión del Tribunal de Apelación de Florencia. Sin embargo, según informaciones del Ministerio de Justicia, el Tribunal de Apelación rechazó este recurso. Según información de la policía italiana, Döring tras su puesta en libertad el día 18 de noviembre se presentó diariamente en la comisaría de Lucca y el 22 de noviembre regresó a su casa en Gronau, Alemania.

„Error inexcusable”

No respetar el tiempo que le quedaba a Chile para presentar la solicitud de extradición fue un „error inexcusable” por parte de la instituciones italianas, critica la abogada Mariela Santana y añade: „La orden de detención estaba vigente hasta la medianoche del 22 de noviembre, momento en el que la solicitud de extradición chilena ya había sido presentada y estaba en curso”. Santana representa a Margarita y Mariana Maino, las hermanas de Juan Maino, desaparecido en Chile en 1976. Las hermanas siguen luchando para que se aclare el destino final de su hermano. „Italia es responsable”, declara Santana. Además, „el juez no debió haber desconocido que existía un proceso en curso”. Además el tribunal de Florencia no habría reconocido el inminente riesgo de fuga de Döring, ni habría cautelado los intereses de las víctimas, aunque incluso uno de los asesinados, Juan Maino, tenía la nacionalidad italiana. Santana criticó también la falta de voluntad del gobierno chileno. „Formalmente solicitamos una entrevista al ministro chileno de Relaciones Exteriores para aclarar la fuga de Döring, pero ni siquiera se nos contestó”. Exige que el gobierno chileno compruebe si subsisten las condiciones para una extradición – con el fin de reactivar la orden de captura internacional y traer de vuelta a Döring de Alemania primero a Italia y de ahí a Chile. El 6 de febrero de 2022 el Ministro Andrés Allamand renunció de su cargo sin haber contribuido a esclarecer lo pasado bajo su responsabilidad. No ha explicado tampoco por qué no se había designado un abogado que representara al Estado chileno en el procedimiento de extradición italiano inmediatamente después de la detención de Döring.

Familiares de desaparecidos denuncian responsabilidad de las autoridades italianas, chilenas y alemanas

„Había una orden de detención, pero los estados no cooperaron“, por eso Döring pudo escapar, dice Mariana Maino, la hermana del detenido desaparecido Juan Maino. Denuncia la falta de voluntad de las autoridades chilenas que ahora deberían reaccionar. „Uno no se imaginaría que Alemania tenga esa falta de sentido de justicia”, agrega y respecto de todos los crímenes cometidos el contexto de la Colonia Dignidad pregunta: „Dónde estaba la justicia Alemana?”. Hace unos meses familiares de detenidos desaparecidos durante una manifestación en el recinto de la ex Colonia Dignidad exigieron „fin al pacto de silencio”. Todas las personas con conocimientos acerca de los crímenes cometidos en Colonia Dignidad deberían hablar y con eso contribuir al esclarecimiento del destino final de los detenidos desaparecidos.

Döring no es un caso aislado

De hecho, Döring no es un caso aislado. En Alemania, prácticamente no ha habido un esclarecimiento jurídico de los crímenes de la Colonia Dignidad. El politólogo Jan Stehle lo describe detalladamente en un libro basado en su tesis doctoral „El caso Colonia Dignidad: la política exterior y la justicia de la RFA frente a violaciones a los derechos humanos 1961-2020″. Stehle critica la falta de „reconocimiento del carácter sistémico de la Colonia Dignidad como una organización criminal” por parte de la justicia alemana. Hartmut Hopp, el ex director del hospital del asentamiento alemán, que fue condenado por la Corte Suprema de Chile a cinco años de prisión por complicidad en abusos sexuales y violaciones cometidos por Paul Schäfer, también vive hasta hoy en Krefeld, Alemania, sin ser sancionado por la justicia alemana. En los años 1970 y 1980, tuvo privilegios en la Colonia Dignidad: pudo salir y estudiar en Santiago y en Estados Unidos. Es considerado como vínculo clave con la DINA, la policía secreta de la dictadura. Además, representaba a Colonia Dignidad publicamente, incluso en una audiencia pública en el parlamento alemán (Bundestag) en 1988. Hopp también fue investigado por la justicia chilena en el caso del secuestro de Juan Maino y otros, hasta que se fugó a Alemania en 2011.

Sin duda, Hopp desempeñó un papel más importante que Döring. En todo caso, explica Andreas Schüller, abogado del ECCHR, no es suficiente investigar casos individuales, sino que por parte de Alemania sólo investigaciones sistemáticas que enfoquen el caso Colonia Dignidad en conjunto ayudarán al esclarecimiento.

