Ante la avanzada de la ultraderecha: esperanzas y amenazas a la convención constituyente // Angesichts des Vormarschs der extremen Rechten: Hoffnungen und Gefahren für den Verfassungskonvent

La situación en Chile ha cambiado rápidamente luego de las últimas elecciones el 21 de noviembre. El proceso anterior venía generando esperanza, a partir de masivas convocatorias y alentadores resultados electorales, especialmente por la Convención Constituyente y la reocupación de espacios públicos como plaza Dignidad. Hoy, luego de la primera vuelta presidencial, se respira desilusión y amenaza por la avanzada de la utlraderecha en el país austral.

Sin embargo, en este programa queremos repasar el camino que se venía construyendo. Mirar ese espíritu de alianza como estrategia para estar fortalecidos el 19 de diciembre, día de la segunda vuelta definitiva de las elecciones. Revisaremos las características y cualidades de la experiencia del 18 de octubre y de la Convención Constituyente ante un escenario inquietante.

Die Lage in Chile hat sich seit den letzten Wahlen am 21. November rasch verändert. Der vorangegangene Prozess hatte auf der Grundlage von Massendemonstrationen und ermutigenden Wahlergebnissen, insbesondere der verfassungsgebenden Versammlung und der Wiederbesetzung von öffentlichen Plätzen wie der Plaza Dignidad, Hoffnung gemacht. Heute, nach der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen, liegen Ernüchterung und Gefahr in der Luft, weil die extreme Rechte im Süden des Landes auf dem Vormarsch ist.

In diesem Programm wollen wir jedoch den Weg, der eingeschlagen wurde, nachzeichnen. Wir betrachten den Geist der Allianz als eine Strategie, die am 19. Dezember, dem Tag des letzten zweiten Wahlgangs, verstärkt werden soll. Wir werden die Merkmale und Qualitäten der Erfahrung vom 18. Oktober und des Verfassungskonvents angesichts eines beunruhigenden Szenarios überprüfen.

