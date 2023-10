El “Guía migrante” – información y herramienta

(Berlín, 11-19-2023, npla).- A finales de septiembre, la iniciativa berlinesa Ciudad Migrante presentó su manual „Guía migrante de supervivencia urbana. Herramientas para enfrentar el mercado inmobiliario y la burocracia en Berlín“. Contiene consejos útiles para las y los migrantes latinoamericanxs en particular que buscan viviendas o que tienen problemas con la burocracia cotidiana en Berlín. Ciudad Migrante surgió en 2022 del entorno del Bloque Latinoamericano, un grupo berlinés de latinoamericanxs políticamente activxs. En varios talleres abiertos, lxs activistas intercambiaron opiniones sobre el mercado inmobiliario berlinés, el acceso a la vivienda para personas migrantes, los problemas con el registro y otras trabas burocráticas. Rápidamente se estableció un intercambio con otros grupos y Ciudad Migrante empezó a participar en acciones políticas y manifestaciones. Tras un año de trabajo, el grupo ha presentado su manual „Guía Migrante“.

“Anmeldarse” – un problema en sí

El manual se centra en dos temas principales: por un lado, el difícil acceso a una vivienda digna en Berlín siendo migrante y, por otro, los problemas para registrarse en un departamento. El manual describe esto último como un círculo vicioso: las personas de América Latina casi nunca encuentran un lugar donde vivir en el que puedan empadronarse. Esto crea un ciclo de precarización: sin empadronamiento no hay trabajo, no hay seguro, etc. Lxs activistas de Ciudad Migrante consideran que el problema del empadronamiento es central: ya en los años 90 lxs hispanohablantes crearon su proprio término: „anmeldar“. Muchxs migrantes latinoamericanxs denuncian ahora que no sólo pagan alquileres elevados, sino también altas cantidades de dinero sólo por una dirección de empadronamiento: hasta 600 euros por persona. Para las personas migrantes, el empadronamiento se convierte en un problema particular porque sus dificultades agravan la ya fuerte desigualdad estructural que experimentan en el mercado inmobiliaria. Además, el manual también aborda la cuestión de la vivienda desde una perspectiva de género: las mujeres y disidencias, en particular, a menudo sólo consiguen contratos de alquiler inseguros o ni eso, y con frecuencia sufren violencia sexual en su lugar de residencia. Si viven con sus parejas, dependen económica y jurídicamente de ellas. En cambio, los servicios de apoyo a las mujeres y disidencias, como los centros de acogida para mujeres, son escasos, denuncia el manual.

Fuente de información útil y herramienta para la organización política

Junto con textos sobre temas particulares, el manual ofrece mapas, numerosas fotos e ilustraciones. En cooperación con el grupo orangotango, que hace cartografía crítica, se creó, por ejemplo, un mapa de Berlín que muestra la precaria situación de vivienda de muchxs migrantes latinoamericanxs, los numerosos cambios de lugar y los largos viajes entre la residencia y el lugar de empadronamiento que te pueden tocar. Para la elaboración del manual se colaboró estrechamente con centros berlineses de asesoramiento a migrantes, entre ellos la oficina precaria o el Centro de Educación PopularLohana Berkins. El manual no sólo pretende informar: También es una herramienta para la organización política entre personas migrantes. Por un lado, pretende resolver problemas individuales. Por otro, habla de la lucha contra la mercantilización de la vivienda. Lxs autores no se ven a sí mismxs como un centro de asesoramiento, sino como un grupo político. También existen estrechos vínculos con el movimiento Deutsche Wohnen und Co. Enteignen, que ahora lanza una petición de proyecto de ley – para Ciudad Migrante un día histórico para el movimiento de la vivienda en Berlín. En este contexto, la publicación del “Guía Migrante” es un paso más en la lucha común a largo plazo por el derecho a la ciudad.

Para más información y descargar el guía (en español) haz clic aquí.

Aquí encuentras una versión alemana de este texto.