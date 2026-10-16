Evento „Sampleos por la Memoria“ de Radio Matraca

El pasado 18 de Septiembre, Radio Matraca organizó el evento „Sampleos por la Memoria“, un encuentro con una mirada crítica hacia la realidad política peruana actual. Mirada reinterpretada junto con artistas peruanes, quienes mostraron su arte y expresaron sus ideas. Participaron: Pedro Mo, Primo Beatz, Chaska, Cindy y Laura, voces que a través de la música, la performance, la danza y la educación popular en las comunidades, buscan encender chispas de resistencia.

Consideramos necesario recordar porque el fujimorismo ha vuelto al poder. Keiko Fujimori asumió la presidencia del Perú el 28 de julio de 2026, después de ganar por apenas 50000 votos. Este regreso ocurre, además, en un contexto laAnoamericano marcado por el avance de las extremas derechas. Por eso no hablamos solamente de los años noventa. Hablamos de lo que dejaron y de lo que sigue pasando.

Barrios Altos: 15 personas asesinadas y 4 heridas en 1991 por el Grupo Colina. La Cantuta: 9 estudiantes y un profesor secuestrados y asesinados en 1992. Crímenes por los que Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión. Hablamos también de las esterilizaciones forzadas: entre 1993 y 1999 fueron esterilizadas cientos de miles de personas, principalmente mujeres indígenas y campesinas, mediante metas, incentivos y prácticas de coacción y sin consentimiento informado. Hablamos de una democracia convertida en mercancía: del video que mostró a Montesinos comprando al congresista Alberto Kouri; de medios comprados, campañas de desprestigio y dinero público utilizado para controlar el relato. Fujimori fue condenado también por el desvío de fondos públicos para favorecer su reelección.

Y hablamos de la continuidad de ese poder. En 2016, Fuerza Popular, con Keiko Fujimori, obtuvo 73 de los 130 escaños del Congreso y desde allí contribuyó a la crisis que terminó con la caída de PPK. Después vino el indulto a Alberto Fujimori. Y en 2022 y 2023, durante el gobierno de Dina Boluarte (aliada de fuerza popular), las protestas dejaron 49 personas muertas directamente a consecuencia de las movilizaciones, según el propio Estado peruano. La CIDH documentó graves violaciones de derechos humanos y cuesAonó el uso de la fuerza estatal.