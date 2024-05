No se observan avances para un sitio de memoria en Colonia Dignidad

(Santiago de Chile, Berlín, 25 de mayo de 2024, nd/amnestyJournal/npla).- Un acontecimiento extraordinario: el domingo 17 de marzo residentes de la ex Colonia Dignidad salen a protestar en la carretera y cierran el acceso al recinto de la ex secta alemana en Chile. Decenas de autos de turistas están parados durante horas. Nadie puede entrar en el asentamiento alemán, que ahora se llama „Villa Baviera“ y es conocido como centro turístico con un hotel y un restaurante de estilo bávaro. Casi una veintena de personas que se autodenominan como „colonos indignados“ de la ex Colonia Dignidad bloquean la carretera con lienzos pintados por ellos mismos y reparten folletos con sus exigencias. Demandan el pago retroactivo de sueldos y cotizaciones a los sistemas de seguridad social, la asignación de parcelas del recinto alemán de forma equitativa a todos y todas habitantes actuales y anteriores y una reorganización de las propiedades y de la estructura económica de la Villa Baviera en general. Esto se debe a que la Villa Baviera está organizado como un holding de sociedades anónimas cerradas, en el cual la toma de decisiones y las ganancias de sus actividades lucrativas se concentran en manos de pocas personas.

Protestan por no ser escuchados

„Organizamos esta protesta porque, como colonos [actuales y antiguos residentes del asentamiento alemán], seguimos sin ser escuchados“, afirma Doris Gert. Ella nació y creció en Colonia Dignidad, tuvo que trabajar duro desde niña, fue golpeada y sedada con psicofármacos. Tras varios intentos de fuga del enclave, recién pudo salir en 2004. Actualmente, con 55 años, vive con su familia en Temuco (300 kilómetros más al sur), y trabajo cuidando ancianos.

Junto a otras víctimas de la colonia se organizó en torno a la asociación ADEC (Asociación de Víctimas por la Verdad, Justicia y Dignidad de los ex Colonos de Colonia Dignidad). Como la jerarquía de Villa Baviera y sus empresas nunca estuvieron dispuestas a dialogar, después de muchos años lograron organizarse y ahora protestan cerrando el acceso, explica Doris Gert. „Vamos a ver si nos escuchan. Si no, seguiremos adelante“.

Desde que en 1961 el predicador laico alemán Paul Schäfer y algunos aliados fundaron el asentamiento alemán en Chile, muchas de las 300 personas que vivían en el recinto fueron víctimas de violencia sexual y trabajos forzados. Durante décadas, no recibieron sueldos y tampoco cotizaciones en sistemas de seguridad social. Durante la dictadura en Chile (1973-1990), la cúpula de la Colonia Dignidad colaboró estrechamente con el servicio de inteligencia chileno DINA, que instaló un campo de detención, tortura y exterminio en el recinto. Cientos de opositores políticos ahí fueron torturados y decenas asesinados. Sus cuerpos fueron inhumados en fosas comunes y, según declaraciones de habitantes del asentamiento, posteriormente exhumados de nuevo, quemados, sus cenizas tiradas al río Perquilauquén que bordea el predio. Hasta ahora no se han podido esclarecer nombres e identidades. Se sigue sospechando que existen fosas anónimas en el lugar, donde los familiares de las y los prisioneros desaparecidos no encuentran un lugar de duelo y conmemoración, sin embargo, a cambio, florece el turismo al estilo bávaro.

A finales de la década de 1980, la cúpula de la Colonia Dignidad transfirió sus bienes y tierras a un holding de sociedades anónimas cerradas, que incluye empresas forestales, agrícolas, una avícola, inmobiliarias y una empresa turística. Casi todos los ex colonos son oficialmente accionistas, pero la mayoría no tiene ninguna ganancia de esto. „Una vez recibí un pago de 600 pesos [el equivalente a 60 centavos de euro]“, explica Doris Gert, y agrega que el transporte para cobrar el dinero le salió más caro.

Colonos demandan disolver o reestructur económicamente la actual Villa Baviera

La mayoría de las acciones y del poder se concentran en cuatro familias, todas descendientes de la ex cúpula de la colonia, que ahora también ocupan cargos an la directiva de las empresas, explica el abogado Winfried Hempel (46). Él también nació y creció en Colonia Dignidad, pero pudo salir bastante joven y estudió en la universidad. Ahora representa a víctimas, demandando que todos los colonos reciban un pedazo de tierra del asentamiento de más de 10.000 hectáreas. Pero según él, sobre todo hay que democratizar la estructura económica de Villa Baviera, o sea del holding. Una encuesta realizada entre los 221 ex colonos que aún están vivos, reveló que más de tres cuartas partes de ellos quieren que el holding empresarial „se disuelva o al menos se reestructure radicalmente para que cada colono tenga voz“, afirma Hempel.

En la actualidad, unas 120 personas siguen viviendo en el asentamiento, un centenar se ha ido a vivir en Alemania y ochenta personas viven en otros lugares de Chile.

„Los colonos ya no son tan inmaduros e ignorantes como hace veinte años“, constata Hempel. Confía en que la directiva del holding tenga que responder a las protestas. Del círculo de personas que ocupan cargos directivos en las empresas de Villa Baviera, sólo la jefa de los servicios turísticos, Anna Schnellenkamp, respondió preguntas al respecto. Ella participa también en un „grupo de trabajo social“ que quiere mejorar las condiciones internas de los colonos. Respecto de las protestas explica que entiende la situación difícil de las personas, pero está en contra del cierre de la carretera de acceso como forma de protesta. Según afirma Schnellenkamp, los temas pendientes y por los cuales se produjeron las protestas, están ahora en la agenda de una asamblea extraordinaria de accionistas.

Planes para sitio de memoria estancados

A nivel gubernamental, el esclarecimiento actualmente no avanza. Los planes para la implementación de un sitio de memoria y un centro de documentación -que durante mucho tiempo se creyeron casi seguros- están estancados, critica Jan Korte, portavoz de política cultural del Partido de Izquierda (LINKE) en el Bundestag, el parlamento alemán. En nombre de una comisión mixta, compuesta por representantes de los gobiernos de Chile y Alemania, que se reúne periódicamente desde 2017, un equipo de expertos y expertas de ambos países ya había escrito un concepto para un sitio de memoria, un centro de documentación y educativo en la ex Colonia Dignidad en 2021. El presidente de Chile, Gabriel Boric, y el canciller alemán, Olaf Scholz, se pronunciaron públicamente a favor de un sitio de memoria en enero de 2023. Durante una visita en Alemania en abril de 2024, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alberto van Klaveren, y su par alemán, Annalena Baerbock se pronunciaron claramente a favor de un sitio de memoria.

Sin embargo, el gobierno chileno recientemente declaró que „se debió posponer indefinidamente la constitución de la persona jurídica sin fines de lucro“ para llevar a cabo la implementación de un sitio de memoria. „Lamentablemente“, según el Ministerio de Relaciones Exteriores, „la parte chilena ha decidido ahora elaborar primero una directiva general de conmemoración“. El director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Tomás Pascual, se refiere a la compleja situación de que Villa Baviera es propiedad privada y, por tanto, deben aclararse legalmente asuntos relativos a una expropiación e indemnización. No obstante, explica que esto no se trata de que la construcción de „un sitio de memoria haya fracasado ni que exista un alto definitivo ni temporal“. Sin embargo, en los hechos se está cerrando una ventanilla de oportunidades políticas para avanzar. Los actuales gobiernos de Chile y Alemania, ambos comprometidos con políticas orientadas a los derechos humanos, han dejado pasar dos años de su mandato sin realizar ningún avance significativo y están a punto de perder la oportunidad histórica de establecer conjuntamente un sitio de memoria durante su mandato hasta 2025. Esto se ha convertido en un „símbolo de la seriedad de esclarecimiento histórico“, explica Michael Brand, portavoz de derechos humanos del grupo parlamentario demócratacristiano (CDU/CSU) en el Bundestag, el parlamento alemán. Pide urgentemente la intervención directa de la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, y del Canciller Olaf Scholz, para salvar el proyecto de un sitio de memoria. Después de las próximas elecciones, las condiciones en ambos países podrían volverse mucho más difíciles.

La ventanilla de tiempo se está cerrando

Para Winfried Hempel, está „bastante claro“ que debe haber un sitio de memoria en la ex Colonia Dignidad, „que represente profesionalmente y de forma igualitaria a todos los grupos de víctimas“. En este caso coincide con Anna Schnellenkamp. Ella elogia un proceso de diálogo entre un equipo de expertos y expertas de Alemania y Chile, que se había ganado la confianza de los grupos de víctimas „porque consiguieron escuchar a todas las partes y también acercarse a ellos en las reuniones“. Por lo tanto, también se debería confiar en ellos para seguir el proceso de realización de un sitio de memoria, dice Schnellenkamp. Acompañando los mencionados diálogos y talleres, las y los expertos elaboraron un concepto para un sitio de memoria que cuente la historia de los diferentes grupos de víctimas y lo entregaron en 2021. El equipo estuvo integrado por la directora de la Fundación Memoriales de Baja Sajonia y del Sitio de Memoria ex campo de concentración Bergen Belsen, Elke Gryglewski, el director de la Fundación Memoriales de Buchenwald y Mittelbau-Dora, Jens-Christian Wagner, la, entonces, decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado en Santiago y galardonada del Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales de Chile, Elizabeth Lira, y el director de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Diego Matte. A pesar de que los gobiernos de Chile y de Alemania se refieren de forma positiva a la propuesta para un sitio de memoria, no toman medidas concretas que avancen en esa dirección. Por su parte, el gobierno alemán declara que quiere seguir cooperando con las y los expertos y apoyando el proceso de diálogos con las víctimas de la ex Colonia Dignidad.

