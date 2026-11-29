Radio Matraca tuvo la oportunidad de conversar con Germán y Edith, líderes del pueblo indígena Nasa y participantes en el programa de protección de Amnistía Internacional. En este encuentro, nos compartieron sus historias de lucha y resistencia por la defensa de la tierra, el territorio y los derechos de sus comunidades, así como las amenazas, atentados y represalias que han sufrido en medio de la violencia ejercida por distintos actores armados, entre ellos el Ejército, las guerrillas, los grupos paramilitares y las redes del narcotráfico. Germán, reconocido defensor de los derechos humanos y del territorio en el Cauca, ha dedicado gran parte de su vida a la defensa de los pueblos indígenas y, tras sufrir ataques directos de diversos grupos armados, continúa alzando su voz desde el exilio. Sus testimonios nos recuerdan la importancia de proteger a quienes defienden la vida, la naturaleza, la autonomía y los derechos de sus pueblos, y de visibilizar una lucha que sigue vigente.

Entre paramilitares, guerrillas y narcoctráfico: La resistencia del pueblo Nasa von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.