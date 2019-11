Carta Abierta de Cabildo Berlin a la Familia de Gustavo Gatica

Gustavo Gatica, estudiante universitario de 21 años, estuvo en Plaza Italia, Santiago, el día viernes, 8 de noviembre del 2019 sacando fotos en la manifestación.

Fue herido por balines de carabineros que llegaron a sus ojos. Como consecuencia de eso perdió un ojo por completo, por el segundo médicos están tratando de salvar lo posible.

El caso de Gustavo Gatica es muy grave. En todo el país aproximadamente 200 personas perdieron un ojo por acciones de carabineros. En la mayoría de los casos policía dispara a personas de la mitad del cuerpo hacia arriba. Los balines de goma con acero en el interior rebotan y pueden llegar a cualquiera persona.

El „Cabildo Berlin“, un conjunto de personas que se formó en torno a las discusiones acerca de una asamblea constituyente para Chile. Este cabildo se dirige a Gustavo Gatica y al público con una carta abierta:

Carta abierta a Gustavo Gatica Villarroel y su familia

Estimado compañero y familia,

Te escribimos desde el Cabildo Berlín, somos un puñado de chilenxs y mapuches quienes por diversas

razones dejamos esa larga y angosta tierra para vivir en Berlín, Alemania. Desde aquí, con el corazón lleno

de emociones de diversa naturaleza, hemos seguido y apoyado este proceso iniciado en Chile ​ aquel día en

que l​ x ​ s jóvenes nos contagiaron con su “¡Evadir, no pagar, otra forma de luchar!”​ . C​ oreamos esa rima en

nuestros corazones y nos reunimos a gritarla al compás de cacerolas y silbatos afuera del Consulado

C​ hileno en Berlín y de la Puerta de Brandenburgo.

Desde ese viernes 18 de octubre, hemos acompañado el movimiento a la distancia​ . Nos hemos

organizado para hacer acciones de denuncia ante las autoridades alemanas sobre las flagrantes

violaciones a los derechos humanos que el ​ g ​ obierno de Sebastián Piñera ha desplegado en todo Chile y

Wallmapu​ , acciones que buscan frenar a través de la imposición del terror la valentía de una mayoría de la

sociedad que ha dejado su rutina para salir a la calle a exigir dignidad para vivir.

Con el paso de los días hemos visto horrorizad​ x ​ s cómo aumentan las cifras de heridxs, asesinadxs y

torturadxs como una clara expresión de terrorismo de parte del Estado chileno contra la población civil

armada con su voz y cacerola​ s. Aún así, el pueblo no se ha dejado amedrentar y​ , jornada a jornada,

millones han seguido gritando en las calles su descontento y necesidad que todo este sistema que expolia

nuestra naturaleza y nuestra vida sea transformado.

El 9 de noviembre tod​xs quienes recibimos la noticia sobre tu internación esperamos nervios​xs hasta

recibir la siguiente noticia​. La pérdida de tus dos ojos a manos del brazo criminal del gobierno de

Sebastián Piñera nos ha estremecido y desde nuestra posición no podemos quedarnos en silencio. Por

eso, desde aquí recordamos tu nombre​, compañero Gustavo Gatica​, y no cesaremos en denunciar en este

lado del planeta los ​ horrores que se cometen en Chile hasta conseguir que la comunidad internacional y

las autoridades alemanas puedan pronunciarse contra estos horrendos crímenes de lesa humanidad.

Por ahora, todas estas líneas son insuficientes ante el amargo momento que estás viviendo junto a tu

familia y seres querid​xs sólo queremos extender nuestros brazos más allá del océano Atlántico y llegar a

darte un abrazo fraterno, solidario y comprometido, porque desde esta tierra lejana como Cabildo Berlín

seguiremos alzando nuestra voz para que este y todos los crímenes de estos días no queden impunes.

Te saludamos parafraseando a Mario Benedetti: “usted sabe compañero que puede contar con nosotrxs,

no hasta uno, hasta dos o hasta diez, sino contar con nosotrxs”.

Cabildo Berlín, Berlín, 11 de noviembre de 2019

Carta Abierta de Cabildo Berlin a la Familia de Gustavo Gatica von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.