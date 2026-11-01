Reflexiones sobre Lula y su victoria en Brasil / Reflexões sobre Lula e sua vitória no Brasil

Brasil vuelve a situarse en el centro del escenario político latinoamericano tras la victoria de Lula da Silva en la segunda vuelta electoral, resultado de una intensa movilización social y popular. Pero ¿cómo se construyó esta victoria? ¿Qué papel jugaron las organizaciones sociales, los jóvenes, los barrios y las favelas? En esta conversación analizamos las claves de la remontada electoral, el protagonismo de los movimientos populares y los desafíos que enfrenta Lula para gobernar frente a una oposición que mantiene una importante fuerza política.

Una reflexión sobre la victoria electoral y las tensiones que marcarán el nuevo escenario político brasileño junto con Jules (compañera de NPLA) y Bender (comunicador social y activista).

 

Foto: Bender Arruda, Rio de Janeiro 10/2026

O Brasil volta a ocupar o centro do cenário político latino-americano após a vitória de Lula da Silva no segundo turno das eleições, resultado de uma intensa mobilização social e popular. Mas como essa vitória foi construída? Qual foi o papel das organizações sociais, dos jovens, dos bairros e das favelas? Nesta conversa, analisamos os fatores-chave da reviravolta eleitoral, o protagonismo dos movimentos populares e os desafios que Lula enfrenta para governar diante de uma oposição que mantém uma força política significativa.

Uma reflexão sobre a vitória eleitoral e as tensões que marcarão o novo cenário político brasileiro, junto com Jules (companheira da NPLA) e Bender (comunicador social e ativista).

CC BY-SA 4.0 Reflexiones sobre Lula y su victoria en Brasil / Reflexões sobre Lula e sua vitória no Brasil von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.

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