Elecciones de diputados en la ciudad autónoma de Buenos Aires (CABA)

(Buenos Aires, 30 de mayo, LineaB/poonal).- El pasado 18 de mayo se realizaron elecciones legislativas para el parlamento local en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. La votación fue por renovación de la mitad de las bancas. Si bien ya hay varias provincias que tuvieron elecciones de medio término en lo que va del 2025, esta no fue una elección más para la ultraderecha: el partido de Javier Milei buscó consolidarse como fuerza política haciendo competir a Manuel Adorni, vocero presidencial, en el primer lugar de la lista. La centralidad de Buenos Aires como sede del poder político argentino se evidenció también en la estrategia de campaña de La Libertad Avanza (LLA). Carteles con el lema ADORNI ES MILEI empapelaron toda la ciudad. Desde la óptica triunfalista del gobierno, los resultados de las elecciones fueron una rotunda victoria. Recibieron la mayor cantidad de votos, lograron hacer ingresar 11 nuevos legisladores y legisladoras y derrotaron tanto a la opción peronista, la Unión por la Patria, como al PRO, el partido neoliberal del ex-presidente Mauricio Macri, que gobierna la ciudad hace 17 años y que quedó en tercer lugar, con sólo cinco legisladores nuevos en el parlamento porteño. Además, el histórico partido conservador Unión del Centro Democrático (UceDe) de Ramiro Marra, un ex legislador de LLA expulsado de las filas libertarias tras diferencias con Karina Milei, ni siquiera alcanzó el mínimo requerido para hacerse de una banca.

Pero esta elección admite otras interpretaciones. En primer lugar, un dato ineludible fue la baja participación electoral. En una ciudad en donde suele votar más del 75% del padrón, emitió su voto el 53% y de ese total casi un 2% fueron votos en blanco. A su vez, el candidato del peronismo ganó en 8 de los 10 barrios con mayoría de clase trabajadora en los que había ganado Milei en la elección presidencial a fines de 2023. ¿Cómo explicar el ausentismo y el vuelco de parte de la base electoral de Milei? Muchos analistas políticos argentinos coinciden en señalar que es posible que estemos atravesando un comienzo de hartazgo social en relación al modo violento-bully-twittero que adoptó la campaña electoral. Otros sostienen que para muchxs la política partidaria no parece estar ofreciendo ni respuestas ni perspectivas de futuro a una población que continúa sufriendo la crisis económica.

En el contexto inmediatamente posterior a las elecciones, el gobierno quizás envalentonado por los resultados, continuó con sus ataques al campo progresista. El Ministerio de Justicia definió que la Secretaría de Derechos Humanos -que ya venía de reducirse del rango de Ministerio a Secretaría- será degradada a Subsecretaría. Esto implica el recorte del 40% de la estructura y el 30% de su planta de trabajadorxs y un deterioro concreto a las posibilidades de sostener políticas de memoria.

Puedes leer este artículo también en alemán

La historiadora Gabriela Mitidieri trabaja en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y escribió este artículo en el marco del proyecto „Linea B – Researching authoritarian politics between Latin America and Europe“ de CELS y Research Against Global Authoritarianism (ReGA). Sale también en el ReGA-Newsletter, suscribirse aquí: http://tinyurl.com/3c6h83ny



Elecciones de diputados en la ciudad autónoma de Buenos Aires (CABA) von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.