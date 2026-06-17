El Colectivo Artístico “Tarea Urgente” visita Berlín. / Das Künstler*innenkollektiv „Tarea Urgente“ zu Besuch in Berlin.

En febrero-marzo de 2026 recibimos en Berlín la visita de las compañeras del Colectivo artístico Tarea Urgente, quienes presentaron su obra-memoria „Cordones Industriales“, inspirada en la experiencia de autogestión obrera durante la época de la Unidad Popular en Chile (1970-1973). En 1970, Salvador Allende se convirtió en el primer presidente socialista elegido democráticamente en el mundo. Esto desencadenó una reacción inmediata por parte de Estados Unidos, el presidente estadounidense Nixon advirtió que “no aceptaría una nueva Cuba en la sur del continente.” El boicot contra el gobierno de Allende fue masivo y abarcó desde la manipulación mediática, hasta el sabotaje de fábricas y vías de comunicación. En este clima de lucha y confrontación surgieron los Cordones Industriales: las trabajadoras ocuparon las fábricas y continuaron la producción por cuenta propia. Este proceso terminó abruptamente con el sangriento golpe cívico militar del 11 de septiembre de 1973. Muchas militantes de izquierda fueron asesinadas, secuestradas y torturadas. Miles de trabajadoras y trabajadores de las fábricas ocupadas fueron trasladados al Estadio Nacional, que se convirtió en el mayor campo de prisioneros del país. Por medio de entrevistas con testigos de la época, archivos privados, fotografías y documentos de Biblioteca Nacional de Chile, el colectivo Tarea Urgente rescata la memoria de estas luchas y las proyecta sobre el presente por medio de una propuesta escénica innovadora. Dirección: Valeria Yáñez, Elenco: Victoria Hernández, Loreto Vilches, Constanza Leiva, Dephi Castellano, Valeria Yáñez, Vestuario: Dephi Castellano, Iluminación y técnica: Rocío Linsambarth, Audio y video: Gabriel de la Hoz, Producción: Renata Puelma

Im Februar und März 2026 haben wir in Berlin die Genossinnen des Kollektivs „Tarea Urgente“ zu Gast gehabt, die ihr Bühnenstück „Cordones Industriales“ aufführten, das von den Erfahrungen der Arbeiterselbstverwaltung während der Zeit der „Unidad Popular“ in Chile (1970–1973) inspiriert ist. 1970 wurde Salvador Allende zum weltweit ersten demokratisch gewählten sozialistischen Präsidenten. Dies löste eine sofortige Reaktion seitens der Vereinigten Staaten aus; US-Präsident Nixon warnte, er werde „kein neues Kuba im Süden des Kontinents akzeptieren“. Der Boykott gegen die Regierung Allende war massiv und reichte von Medienmanipulation bis hin zur Sabotage von Fabriken und Verkehrswegen. In diesem Klima des Kampfes und der Konfrontation entstanden die Cordones Industriales: Die Arbeiterinnen besetzten die Fabriken und führten die Produktion auf eigene Faust fort. Dieser Prozess endete abrupt mit dem blutigen zivil-militärischen Putsch vom 11. September 1973. Viele Mitglieder linker Bewegungen wurden ermordet, entführt und gefoltert. Tausende Arbeiter*innen aus den besetzten Fabriken wurden ins Estadio Nacional gebracht, das zum größten Gefangenenlager des Landes wurde. Durch Interviews mit Zeitzeug*innen, private Archive, Fotografien und Dokumente aus der Nationalbibliothek Chiles lässt das Kollektiv „Tarea Urgente“ die Erinnerung an diese Kämpfe wieder aufleben und überträgt sie mittels eines innovativen szenischen Theaterstücks auf die Gegenwart. Regie: Valeria Yáñez Mit: Victoria Hernández, Loreto Vilches, Constanza Leiva, Dephi Castellano, Valeria Yáñez Kostüm: Dephi Castellano, Lichtdesign und Technik: Rocío Linsambarth, Video und Tontechniker: Gabriel de la Hoz, Produktion und Übertitel: Renata Puelma

El Colectivo Artístico “Tarea Urgente” visita Berlín. / Das Künstler*innenkollektiv „Tarea Urgente“ zu Besuch in Berlin. von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.