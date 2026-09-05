Qué bueno que tuvimos a Rubén Rada

(Berlín, 31 de agosto de 2026, npla).- A principios de la década de 1980, vivía con mi familia en un edificio de departamentos en el centro de Montevideo, justo enfrente de la comisaría. Era la época de la dictadura militar; yo todavía iba a la primaria; había eventos patrióticos con regularidad, con una banda de la policía y un desfile de bomberos. Un suplicio.

La gente venía a nuestra casa, tocaba el timbre y entraba, se reunía con otros. Teníamos que quedarnos en la cocina, tomar mate y escuchar la radio de onda corta: Radio Nederland, «Venceremos» y lo que pudiéramos encontrar. Por las noches, en mi cuarto, antes de dormir, me gustaba poner el LP «Rada» de 1969, con «Las manzanas», «Aquel payaso» y la alegre «Guantanamera». Pero mi canción favorita era «Dámelo». La música de Rubén Rada me ha acompañado toda mi vida, y sigue haciéndolo, casi como si fuera un miembro más de la familia: de niño, bailaba con mis papás al ritmo de la música de Rada en las fiestas del barrio de Pocitos, y hoy mis hijas, que van a la escuela en Alemania, cantan «Heloísa» de la banda de Rada, Tótem, y bailan al ritmo de la canción.

De Uruguay a Argentina y México, y de regreso al «Paísito»

Rubén Rada fue un artista sumamente versátil, el más versátil de todos, indispensable e increíblemente productivo. A lo largo de su carrera, grabó docenas de álbumes y compuso cientos de canciones; aún hay una serie de álbumes más que esperan ser publicados algún día. En cuanto al estilo, Rada prácticamente no dejó nada sin explorar: cantó murga, cumbia, plena, rock, candombe, samba, tango y jazz, y junto con otros artistas en el vibrante Uruguay de los años 60 inventó un nuevo género: el candombe beat. Fue miembro de las bandas que marcaron la historia de la música pop uruguaya: desde Cubanacan con Pedro Ferreira, pasando por Los Hot Blowers, hasta Los Shakers, aunque corre el rumor de que el productor no quiso aceptarlo en la banda. Tocó con El Kinto Conjunto, Tótem y Opa —los principales representantes del rock de vanguardia— y no solo en Uruguay: En los años 80, Rada vivió en Argentina, donde fundó varias bandas con excelentes músicos locales: Conjunto S.O.S. y La Banda, y también allí fue reconocido en innumerables ocasiones como pionero del rock, incluso por los propios artistas argentinos. Contaba con un público fiel y lanzó varios álbumes que tuvieron distintos niveles de éxito. Durante un tiempo, Rada vivió en México y trabajó con la artista Tania Libertad. A mediados de los años 90 regresó a Uruguay; quería que sus hijos, que en ese entonces eran adolescentes, echaran raíces en el «Paísito». De esa época provienen las obras de mayor éxito comercial en la carrera de Rada. En colaboración con productores de renombre, produjo álbumes y canciones que le valieron un mayor reconocimiento nacional e internacional. También son inolvidables sus conciertos para niños y sus actividades en la radio, la televisión y el cine, que contribuyeron a forjar la reputación artística de este gran músico uruguayo.

«Rada, simplemente eres parte de este mundo»

El Negro Rada siempre ha defendido a las personas negras de todo el mundo y ha denunciado el racismo, tanto el manifiesto como el sutil. En sus letras, la importancia de la unidad, el respeto y el amor entre todas las personas era un tema recurrente. La mayoría de sus canciones transmiten un mensaje positivo, humanista y orientado hacia el futuro. Un ejemplo de ello es «Botija de mi país», que se ha convertido en un himno.

En 2010 tuve el honor de conocer personalmente a Rubén Rada. Cuando vino a Berlín con motivo de un homenaje que se le dedicó en la Casa de las Culturas del Mundo, Antje, Luís y yo pudimos encontrarnos con él y hacerle una entrevista. Rada se sorprendió de que lo hubieran invitado a Alemania, aunque aún no había publicado ni un solo disco aquí —la distribución digital de música aún estaba en sus inicios—, pero Luís le dijo: «Mira, Rada: simplemente vos sos parte de este mundo, Rada, vos sos del mundo».

Rubén Rada falleció en Montevideo, el 26 de agosto de 2026, tras varias semanas de hospitalización a causa de una neumonía bilateral. Tenía 83 años.

Rubén Rada, fuiste lo mejor que este país ha dado, y por eso te doy las gracias.

Qué bueno que tuvimos a Rubén Rada von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.