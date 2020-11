Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

And ariegas Radio ist eine Gruppe feministischer Frauen, die über Widerstand sprechen und deren Ziel es ist, Frauen als politische Subjekte, aber auch als Friedensstifterinnen in den Territorien Kolumbiens sichtbar zu machen. Radio Matraca stellt Andariegas Radio in diesem Reinhörer vor. Mehr Information findet ihr unter: https://anchor.fm/las-andariegas-radio

Onda-Reinhörer: Andariegas Radio aus Kolumbien von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.