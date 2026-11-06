Huelga de hambre de Sinaltrainal frente a Nestlé en Bugalagrande

Mientras Nestlé suspende contratos de trabajo argumentando los efectos de un terremoto, trabajadores y trabajadoras de su planta en Bugalagrande, Valle del Cauca, mantienen una huelga de hambre frente a las instalaciones de la multinacional suiza. La protesta es impulsada por afiliados y afiliadas al Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (SINALTRAINAL), que denuncian años de incumplimientos laborales y vulneraciones a sus derechos.

El conflicto viene desde abril de 2024, cuando el sindicato presentó un pliego de peticiones para renegociar la convención colectiva. Según la organización, Nestlé se ha negado a negociar y el Ministerio del Trabajo ha archivado varias de sus denuncias. Entre las exigencias están el cumplimiento de derechos relacionados con vivienda, seguridad social y garantías para la actividad sindical.

La situación se agravó después del terremoto del 10 de agosto. Nestlé suspendió 387 contratos en sus plantas de Risaralda. Entre las personas afectadas se encuentran los diez integrantes de la junta directiva sindical de Bugalagrande.

Pero hay otra denuncia que preocupa: quienes participan en la huelga de hambre aseguran que están siendo vigilados y hostigados por tropas del Ejército y personal de la Policía, incluso mediante drones. Organizaciones de derechos humanos como Nomadeschan denunciado el hecho.

Mientras las denuncias sindicales siguen sin respuesta, los trabajadores mantienen su carpa de resistencia frente a la planta y exigen garantías para sus derechos laborales y sindicales.

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