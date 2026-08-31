(DE) Peru füttert das Monster der Militarisierung: Neues Abkommen mit einem nordamerikanischen Waffenhersteller / (ES) Perú alimenta el monstruo de la militarización: Nuevo acuerdo con fabricante de armas norteamericano

Übersetzung der spanischen Originalfassung von Edson Ticona. Weiter unten ist der Originaltext auch zu finden.

[DE] (30.08.26) Am vergangenen 26. August kündigte Lockheed Martin, ein nordamerikanisches Unternehmen aus dem Verteidigungssektor, ein Abkommen über 1,8 Milliarden US-Dollar zur „Koproduktion von Verteidigungsausrüstung und fortschrittlichen unbemannten Luftsystemen“ an, wobei Letzteres der Fachbegriff für ferngesteuerte Militärdrohnen ist. Dieses Abkommen ergänzt das bereits im April 2026 geschlossene Abkommen, durch das der Erwerb von 12 F-16-Kampfflugzeugen vereinbart wurde. Dieser Kauf führte zu einer Ministerkrise in der peruanischen Regierung, bei der sich schließlich der Fujimorismus durch den Präsidenten des Kongresses durchsetzte, den Kauf abschloss und die Angelegenheit beendete. Dieses Mal hat die peruanische Regierung keine offizielle Mitteilung herausgegeben, was ein schlechtes Zeichen ist, da man den Hersteller die Ankündigung machen ließ. Bei Verteidigungsfragen, wie bei dieser Art von Abkommen, sind es die Regierungen, die die Kommunikation übernehmen; auch wenn dies wie ein nebensächliches Detail erscheinen mag, ist die Diplomatie voller solcher Feinheiten, und es ist bezeichnend, dass die Regierung sich für das Schweigen entschieden hat, wahrscheinlich um eine Krise wie im vergangenen April zu vermeiden.

Wer ist Lockheed Martin?

Es handelt sich um einen Hersteller von Waffen und Luft- und Raumfahrtsystemen; zu seinen Produkten gehören Radarsysteme, Patriot-PAC-3-Raketen, die an den verschiedenen Kriegsfronten in der Ukraine und im Iran eingesetzt werden, militärisch genutzte Drohnen, Kampfflugzeuge und andere. Das Unternehmen wird derzeit mit mehr als 130 Milliarden US-Dollar bewertet und ist einer der wichtigsten Akteure des nordamerikanischen militärisch-industriellen Komplexes. Die Aktien des Unternehmens sind in den vergangenen Jahren gestiegen und haben eindeutig von den aktuellen Konflikten profitiert. Wie die New York Times berichtete, spendet Lockheed Martin den im Bau befindlichen Hubschrauberlandeplatz im Weißen Haus, der Teil der von Trump begonnenen Umbauten ist. Trump selbst gab an, dass dies zwischen 5 und 6 Millionen US-Dollar kosten würde.

Es ist offensichtlich, dass eine Entwicklung dieses Unternehmens direkt der expansionistischen und imperialistischen Politik der Vereinigten Staaten zugutekommt, und deshalb ist es nur natürlich, dass die nordamerikanische Regierung versucht, es durch diplomatische Druckmechanismen zu begünstigen, um seine Aktivitäten auszuweiten.

Was beinhaltet dieses Abkommen genau?

Peru verfügt nicht über die industrielle Kapazität zur Herstellung dieser Art von Waffen. Wenn also von „Koproduktion“ gesprochen wird, ist es am logischsten, dass damit der letzte Teil des Herstellungsprozesses gemeint ist, also Montage, Integration, Tests, Reparatur, Überholung und Wartung; all dies stellt den einfachsten Teil des Produktionsprozesses dar. Peru verfügt über ein staatliches Unternehmen, das Wartungsarbeiten an Luftfahrtdienstleistungen wie etwa Verkehrsflugzeugen durchführt. Der Servicio de Mantenimiento del Perú SAC (Seman Perú SAC) ist ein dem Verteidigungsministerium unterstelltes Unternehmen, dessen Vorstand gemäß Gesetz Nr. 30469 mehrheitlich von der peruanischen Luftwaffe kontrolliert wird. Höchstwahrscheinlich wird dieses Unternehmen seine Tätigkeiten ausweiten, um Wartungsarbeiten durchzuführen und schrittweise bei der Montage und Integration militärisch genutzter Drohnen voranzukommen.

Andererseits geht jede Macht sehr vorsichtig mit ihrer Verteidigungstechnologie um. Wenn das Abkommen also von „Technologietransfer“ spricht, bezieht sich dies nicht auf die Herstellung elektronischer Komponenten oder Chips für künstliche Intelligenz. Selbst ein entsprechender Versuch seitens des Herstellers würde vom nordamerikanischen Kongress im Einklang mit seiner Verteidigungspolitik sofort blockiert werden. Daher muss die Produktion jeglicher Art von Spitzentechnologie auf peruanischem Territorium von vornherein ausgeschlossen werden.

Peru weist eine hohe Informalität auf, und die Arbeitnehmer genießen gewöhnlich keine vollständige Anerkennung ihrer Arbeitsrechte, wodurch die Arbeitskraft verbilligt wird; Lockheed Martin kann von dieser Situation profitieren, indem es seine Produktionskosten senkt – eine Situation, die im heutigen kapitalistischen System üblich ist, das versucht, die Produktion in Länder auszulagern, die innerhalb seines Einflussbereichs liegen und keine Gefahr für die expansionistische Politik der Vereinigten Staaten darstellen. Das Abkommen sieht außerdem Schulungen vor; da Drohnen ferngesteuerte Geräte sind, bietet die peruanische Geografie Klimazonen und Räume, mit denen die nordamerikanischen Streitkräfte nicht vertraut sind, sodass die Tests und die Ausbildung der Entwicklung des nordamerikanischen Militärs erheblich zugutekommen werden.

Carlos Espá, ehemaliger Mitarbeiter der nordamerikanischen Botschaft in Lima über einen Zeitraum von 15 Jahren und derzeitiger Außenminister, wurde am Samstag, dem 29. August, in einem lokalen Medium interviewt. In diesem Interview erwähnte er nichts von dem Abkommen mit dem Hersteller; nachdem er zwischen dem 17. und 19. August nach Miami gereist war, wo er Treffen mit Vertretern nordamerikanischer Unternehmen abhielt, erwähnte er dieses Abkommen nicht, obwohl es tiefgreifende Auswirkungen auf die nationale Politik hat und die Zukunft des Landes gefährlich einer aggressiven Macht wie den Vereinigten Staaten unterwirft. Dieses Verhalten ist typisch für eine unterwürfige und ausverkaufende Regierung.

Auswirkungen auf die Region

Das Abkommen erwähnt ausdrücklich, dass die Drohnen auf dem lateinamerikanischen Markt angeboten werden sollen. Die Region war seit Jahren frei von Konflikten; der Ausbau industrieller militärischer Kapazitäten erhöht das Konfliktrisiko und schafft Instabilität. Solchen imperialistischen Mächten diesen Raum zu geben, stellt nicht nur eine Bedrohung für Peru dar, sondern für die gesamte Region. Dieses Abkommen stärkt die Waffenhersteller, deren wirtschaftlicher Nutzen von der Fortsetzung von Kriegen weltweit abhängt; die Militarisierung der Region zu fördern bedeutet, das Risiko von Kriegen im globalen Maßstab zu erhöhen.

Dies ist der von der Trump-Regierung eingeschlagene Weg; man muss daran erinnern, dass sie Europa dazu gezwungen hat, die Militärausgaben für die NATO auf 5 % zu erhöhen, und die Europäische Union hat diese Bedingungen akzeptiert. Nun beginnen die europäischen Wohlfahrtsstaaten darunter zu leiden, und ihre öffentlichen Gesundheits- und Bildungssysteme werden finanziell ausgehungert.

„Krieg ist ein Geschäft für die Rüstungsindustrie; Frieden hingegen nicht so sehr“, so beginnt ein Artikel der Finanzzeitung El País; bei einer Suche im Internet findet man diese Idee immer wieder, und dennoch schreiten sie mit ihren Handelsabkommen und ihren Lobbys voran. Mit diesem Zynismus handelt die Rüstungsindustrie und handeln all jene Regierungen, die dies zulassen. Sie wissen, was sie tun.

Die Geschichte hat uns bereits gezeigt, welches Ende dieser Weg nimmt. Wir dürfen es nicht zulassen.

[ES] (30/08/2026) El pasado 26 de agosto, Lockheed Martin, empresa norteamericana del sector defensa, anunció un acuerdo por $1.8 mil millones para la „coproducción de equipo de defensa y sistemas aéreos avanzados no tripulados“, siendo esto último el término técnico para drones militares controlados remotamente. Este acuerdo se suma al previamente hecho en abril del 2026, por el cual se acordó la adquisición de 12 aviones de combate F-16. Tal compra desembocó en una crisis ministerial en el gobierno peruano, donde finalmente el fujimorismo se impuso a través del presidente del congreso cerrando la compra y zanjando el tema. Esta vez el gobierno peruano no ha emitido ningún comunicado oficial, lo cual es un mal indicador pues se ha dejado al fabricante hacer el anuncio. En temas de defensa, como este tipo de acuerdo, son los gobiernos quienes llevan las comunicaciones; aunque puede parecer un detalle menor, la diplomacia está llena de estas sutilezas y es revelador que el gobierno haya optado por el silencio, probablemente para evitar una crisis como en abril pasado.

¿Quién es Lockheed Martin?

Es un fabricante de armas y sistemas aeroespaciales; entre sus productos se encuentran radares, misiles Patriot PAC-3, utilizados en los diferentes frentes de guerra en Ucrania e Irán, drones de uso militar, aviones de combate, entre otros. Actualmente está valorizada en más de 130 mil millones de dólares, siendo uno de los actores principales del complejo industrial militar norteamericano. Las acciones de la empresa han venido en aumento en los últimos años, viéndose claramente beneficiada por los conflictos actuales. Según reportó el New York Times, Lockheed Martin está donando el helipuerto en construcción en la Casa Blanca, parte de las remodelaciones que Trump ha iniciado. El propio Trump indicó que esto costaría entre 5 y 6 millones de dólares.

Es evidente que un desarrollo de esta empresa beneficia directamente la política expansionista e imperialista de Estados Unidos, y por ello, es natural que el gobierno norteamericano busque favorecerla a través de mecanismos de presión diplomática para expandir sus operaciones.

¿Qué implica exactamente este acuerdo?

El Perú no tiene la capacidad industrial para la producción de este tipo de armamento, así que cuando hablan de „coproducción“ lo más lógico es que estén apuntando a la parte final del proceso de manufactura, es decir al ensamblaje, integración, pruebas, reparación, revisión y mantenimiento; todo esto representa la parte más sencilla del proceso de producción. El Perú cuenta con una empresa estatal que hace mantenimiento a servicios aeronáuticos, como aviones comerciales. El Servicio de Mantenimiento del Perú SAC (Seman Perú SAC) es una empresa adscrita al Ministerio de Defensa y por Ley N 30469 su directorio es controlado mayoritariamente por la Fuerza Aérea del Perú. Lo más probable es que sea esta empresa la que amplíe sus operaciones para dar mantenimiento y avanzar paulatinamente en el ensamblaje e integración de drones de uso militar. Por otro lado, cualquier potencia es bastante cuidadosa con su tecnología de defensa, así que cuando el acuerdo habla de „transferencia tecnológica“ no se refiere a la fabricación de componentes electrónicos o chips de inteligencia artificial. Incluso un intento de ese tipo por parte del fabricante sería bloqueado inmediatamente por parte del congreso norteamericano, en línea con su política de defensa. Así que hay que descartar de plano la producción de cualquier tipo de tecnología de punta en territorio peruano.

El Perú tiene una alta informalidad y los trabajadores usualmente no gozan de un pleno reconocimiento de sus derechos laborales, abaratando la mano de obra; Lockheed Martin puede beneficiarse de esta situación reduciendo sus costos de producción, situación común en el sistema capitalista actual que busca deslocalizar la producción a países que giran dentro de su órbita de influencia y que no representan ningún peligro para la política expansionista de Estados Unidos. El acuerdo también señala entrenamiento; siendo los drones dispositivos de uso remoto, la geografía peruana provee climas y espacios donde las fuerzas norteamericanas no están familiarizadas, así que las pruebas y el entrenamiento van a beneficiar ampliamente al desarrollo militar norteamericano.

Carlos Espá, ex funcionario de la embajada norteamericana en Lima por 15 años y actual Ministro de Relaciones Exteriores, fue entrevistado en un medio local el sábado 29 de agosto. En dicha entrevista no mencionó nada del acuerdo con el fabricante; habiendo él viajado a Miami entre el 17 y 19 de agosto, donde sostuvo reuniones con representantes de empresas norteamericanas, no hizo ninguna mención a este acuerdo que tiene un profundo impacto en la política nacional y somete peligrosamente el futuro del país a una potencia agresiva como lo es Estados Unidos. Este comportamiento es típico de un gobierno sumiso y entreguista.

Implicancias para la región

El acuerdo menciona explícitamente que buscan proveer los drones al mercado latinoamericano. La región ha estado libre de conflictos por años; ampliar capacidades militares industriales aumenta el riesgo de conflicto y crea inestabilidad. Dar este tipo de espacio a potencias imperialistas no solo representa amenazas para el Perú, sino para toda la región. Este acuerdo fortalece a los fabricantes de armas cuyo beneficio económico depende de la continuidad de guerras a nivel mundial; alimentar la militarización de la región es incrementar el riesgo de guerras a escala global. Este es el camino trazado por la administración Trump; hay que recordar que forzó a Europa a ampliar el gasto militar para la OTAN al 5%, y la Unión Europea ha aceptado tales condiciones. Ahora los estados de bienestar europeos han empezado a verse afectados y sus sistemas públicos de salud y educación están siendo desfinanciados.

„La guerra es un negocio para la industria armamentística; la paz, no tanto“, así abre un artículo del periódico financiero de El País; buscando en internet se puede encontrar repetidamente esa idea y aun así avanzan en sus acuerdos comerciales y sus lobbies. Con ese cinismo actúa la industria militar y todos aquellos gobiernos que lo permiten. Saben lo que están haciendo. La historia ya nos ha enseñado cuál es el desenlace de ese camino, no podemos permitirlo.

(DE) Peru füttert das Monster der Militarisierung: Neues Abkommen mit einem nordamerikanischen Waffenhersteller / (ES) Perú alimenta el monstruo de la militarización: Nuevo acuerdo con fabricante de armas norteamericano von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.