Protestas contra Milei en su visita a Alemania y Europa

(Berlín, junio de 2024) – El presidente argentino, libertario de derechas, Javier Milei, viajó a Europa en junio. Fue invitado a la cumbre del G7 en Italia y a la cumbre de apoyo para Ucrania en Suiza. En España, Alemania y la República Checa recibió varios premios de think-tanks de derechas, a menudo acompañados de sonoras protestas. En Alemania se organizó un „Mes Anti Milei“ en protesta a la gira del mandatario argentino.

Continuamente Milei extiende sus articulaciones con la extrema derecha internacional y goza de bastante apoyo. En mayo, ya había participado como ponente estrella en un encuentro internacional de la extrema derecha en Madrid, „Viva 2024“, organizado por el partido español VOX. Allí se juntaron con Abascal (VOX) de España, Le Pen de Francia, Orban de Hungría y Meloni de Italia las cumbres de la extrema derecha europea, tanto como Javier Milei de Argentina, José Antonio Kast, el ex candidato presidencial chileno y presidente de la Red Política para Valores (PnfV), el ministro israelí para asuntos de diáspora Amichai Chikli y la pareja Mercedes y Matt Schlapp de EEUU, relacionada a CPAC (Conferencia de Acción Política Conservadora). Milei provocó un conflicto a nivel internacional tras insultar al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, incriminada de corrupción por una organización de derechas. Posteriormente, el gobierno español retiró a su embajadora de Argentina. El 21 de junio, Milei recibió un premio de manos de la presidenta conservadora de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y otro del Instituto libertario derechista Juan de Mariana. En Madrid, el grupo feminista Femen, entre otros, salió a protestar con pechos desnudos contra la conservadora política familiar y de género de Milei.

El 22 de junio, la derechista Sociedad Hayek le rindió homenaje a Milei en Hamburgo, Alemania. Esta sociedad reúne a economistas y políticos, desde la franja derechista del Partido Liberal en Alemania (FDP) hasta el partido de extrema derecha (AfD), bajo el lema de la libertad económica. Mientras Milei recibía la “Medalla Hayek” en un hotel, unas 500 personas protestaron a fuera. Una alianza de ONG y grupos políticos y de inmigrantes había organizado actos y convocado a marchas y manifestaciones en el marco de un “Mes Anti Milei”.

Al día siguiente, el 23 de junio, el Canciller Federal, Olaf Scholz, recibió a Milei en la capital alemana, Berlín. La visita había causado polémica de antemano. Al fin y al cabo, no hubo honores militares y -a petición de Milei- tampoco hubo conferencia de prensa. Un portavoz del gobierno alemán explica que Milei no ha dado ninguna conferencia de prensa desde que asumió el cargo en diciembre de 2023. Los temas más importantes de las conversaciones entre Scholz y Milei fueron la intensificación de las relaciones económicas y la prevista conclusión del controvertido acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, la comunidad económica que incluye a Brasil, Paraguay y Uruguay y Argentina.

Afuera de la Cancillería tuvo lugar una concentración que se pudo escuchar hasta adentro de la sede de Scholz. Uno de los organizadores, Ezequiel Monteros, afirmó que las políticas extractivistas de las grandes corporaciones representan una nueva forma de colonización. “Nos están robando materias primas como el litio y no respetan los derechos de las comunidades indígenas”.

Alemania y la Unión Europea necesitan litio, cobre, hidrógeno verde y otros recursos para la transición energética en el Norte. Sin embargo, las condiciones de producción en los países productores -en su mayoría del Sur global- a menudo no respetan los derechos medioambientales y laborales. El acuerdo comercial UE-Mercosur -en caso de confirmarse- no incluirá metas vinculantes para estos objetivos denominados “blandos”. Sin embargo, Francia es actualmente el país que se destaca más por bloquear la adopción del acuerdo comercial.

En sus consignas, los y las manifestantes llaman a Milei un dictador. De hecho fue elegido democráticamente en diciembre de 2023, incluso con el 55% de los votos. Pero, a mediados de junio de 2024 logró introducir un paquete legislativo, la llamada Ley de Bases, que le otorga facultades excepcionales.

Milei se define como anarcocapitalista. Representa una política económica libertaria y quiere reducir al máximo la influencia del Estado. Al mismo tiempo, es partidario de políticas ultraconservadoras y autoritarias y de estrechos vínculos con la extrema derecha internacional.

Odio al estado y a la democracia

“Este presidente odia al Estado, odia la democracia y nos gobierna mal”, dice Monteros. “Pone a miles de personas en la calle y las expone al hambre. No respeta el derecho de manifestación”. Sus poderes ampliados en virtud de la nueva Ley de Bases amenazan la democracia y a otros Estados también, añade.

Monteros es uno de los fundadores de la organización HIJOS Alemania. El nombre se refiere a los/as hijos/as de los/as presos/as políticos/as desaparecidos/as de la dictadura. Alrededor de 30.000 personas que fueron secuestradas entre 1976 y 1983 que en su mayoría permanecen desaparecidas hasta hoy. Algunos de sus hijos viven hoy en Alemania.

En Argentina, los crímenes de la dictadura fueron investigados jurídica- y políticamente con gran compromiso. El gobierno de Milei pretende impedir esta política orientada a los derechos humanos. En este aspecto sobre todo destaca la vicepresidenta Victoria Villaruel, que proviene de una familia de militares y está estrechamente vinculada al partido de extrema derecha español VOX.

Las fuerzas revisionistas están ganando fuerza en Argentina. Ex militares se reunieron en la ESMA, el ex centro de tortura y actualmente un lugar conmemorativo y educativo de Buenos Aires. Con el permiso del Ministerio de Defensa, se sacaron fotos junto a un avión de los “vuelos de la muerte” expuesto allí, desde el cual se arrojaba a los prisioneros al mar durante la dictadura.

Los derechos humanos, la igualdad de género y la protección del clima desagradan a Milei. En general, el Gobierno argentino se considera ser el vencedor conservador de una guerra cultural. Ha suprimido el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Medio Ambiente y ha prohibido el idioma inclusivo respecto de sexo en los poderes públicos. Milei es un conocido economista de tendencia libertaria de derechas. Se refiere a Friedrich August von Hayek, uno de los teóricos más importantes del neoliberalismo y del libertarismo.

¿“Libertario“ o „anti social“?

El sociólogo Andreas Kemper rechaza el término “libertario” en este contexto, porque el término “en realidad tiene un impulso feminista y sociopolítico”. Para otras personas hasta hace poco era un sinónimo de anarquista y claramente de izquierda. Kemper sugiere el término “antisocial”, que en el verdadero sentido de la palabra se aplicaría precisamente a la ideología libertaria y a los llamados libertarians.

Los recortes sociales afectan durisimamente a la población argentina. Como símbolo de rigor Milei usó una motosierra en su campaña electoral. Él califica las demandas de justicia social como “atentado contra la libertad y la propiedad privada”. En sus primeros seis meses de gobierno, decenas de miles de empleados públicos fueron despedidos, se redujeron las subvenciones estatales a la electricidad y el transporte, se suprimieron los controles del precio del alquiler y el presupuesto de educación se recortó en un 70%. Las protestas han sido brutalmente reprimidas. El 55% de la población vive ahora por debajo del umbral de la pobreza, una cifra que ha aumentado rápidamente.

Milei quiere und cambio de régimen

“Este es un gobierno viene a hacer un cambio de régimen, del mismo modo como lo quiso hacer la dictadura”, explica Paula Litvachky, directora de la organización de derechos humanos CELS, con sede en Buenos Aires, fundada en 1979. “Milei vino a ocupar el lugar de la Presidencia para hacer una reforma profunda de la economía, una reforma profunda del Estado y una reforma profunda de la sociedad”, señala Litvachky.

“Es tan importante la reforma económica ultraliberal y el achicamiento del Estado que va como consecuencia de esa reforma ultraliberal, como la batalla cultural que él dice que viene a plantear para romper con el colectivismo histórico de Argentina, las políticas distributivas de Argentina, la solidaridad argentina, la matriz sindical argentina, la matriz de derechos argentinos”, afirma Litvachky.

Pero Milei está recibiendo apoyo. Según Litvachky, fue la derecha conservadora y su voto a favor de Milei en la segunda vuelta electoral lo que hizo posible su ascenso. Aunque durante su campaña electoral calificó a los políticos de los partidos tradicionales de “casta política”, posteriormente nombró ministros a algunos de ellos, como la actual ministra de seguridad, Patricia Bullrich del partido PRO.

Lucio Piccoli, de la Asamblea en Solidaridad con Argentina en Alemania, forma parte de la alianza que organiza el Mes anti Milei. Dice: “En el extranjero queremos llamar la atención sobre el hecho de que Milei desempeña un papel importante en la creación de redes de la derecha internacional”. El ascenso de gobiernos y movimientos de derechas es aterrador, dice Piccolo. “Si prevalece, sentará un precedente para otros países”.

Protestas contra Milei en su visita a Alemania y Europa von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.