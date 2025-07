La internacional reaccionaria – Redes de extrema derecha global

Podría pensarse que los partidos de extrema derecha se ocupan principalmente de defender sus propios intereses nacionales. Sin embargo, en realidad, un gran número de think tanks, fundaciones y redes de extrema derecha promueven activamente el diálogo entre fuerzas reaccionarias de todo el mundo. A la cabeza: derechistas de América Latina y el argentino Javier Milei, que sueña con una “internacional derechista”.

Este artículo fue publicado originalmente en alemán por la fundación Rosa Luxemburg de Alemania.

“Motosierra, esta es la motosierra contra la burocracia”, grita Elon Musk, levantando triunfante la motosierra que el presidente de Argentina, Javier Milei, le había regalado. Los altavoces emiten sonidos de motosierra y el público aplaude. Este extraño espectáculo escénico es el punto culmine de la derechista Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), que se celebró en Washington D.C. a finales de febrero. Milei había popularizado la motosierra como símbolo de las políticas radicales de austeridad en su campaña electoral de 2023. Al adoptar este simbolismo en la CPAC, Musk, que actualmente está desmantelando la administración pública de EE.UU. en nombre del gobierno estadounidense, se celebra a sí mismo y a Milei como estrellas de rock de una derecha libertaria internacional que aboga por los recortes sociales y una batalla cultural de la derecha en todo el mundo. Milei ya había proclamado una “internacional derechista” en la reunión de la CPAC en Buenos Aires en diciembre de 2024. Además del CPAC, un gran número de otras redes de derechas, think tanks y fundaciones están trabajando para impulsar esta cooperación global de derechas.

El think tank ultraconservador y de derecha libertaria estadounidense Heritage Foundation, por ejemplo, que es de importancia internacional en este ámbito, formuló el “Project 2025”, modelo de un plan de gobierno para la nueva administración estadounidense. Con el documento “Mandate for Leadership” establece medidas para los primeros 180 días de la administración de Trump que deberían permitirle ocupar rápidamente todos los puestos clave de poder. El objetivo es socavar los mecanismos de regulación y de control del Estado y desmantelar la administración pública y el estado de bienestar social. Según este concepto el Estado debería encargarse solamente de la justicia, la defensa y la seguridad interior. El mercado, en cambio, debe ser liberado de cualquier restricción y debe manejarlo todo. Durante muchos años, la Heritage Foundation formó parte de la red de derecha libertaria Atlas, que ahora se está separando de algunas de las organizaciones autoritarias afiliadas a Trump respecto de la política cultural.

Argentina y Milei como pioneros

Entre los socios de la Heritage Foundation se encuentra la Fundación Libertad y Progreso, organización argentina, asociada desde hace tiempo a la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, estrechamente vinculada al partido liberal alemán, FDP. El presidente del Consejo Académico de Libertad y Progreso es el economista Alberto Benegas Lynch (hijo), importante promotor del libertarismo de derechas en Argentina y mentor intelectual del presidente argentino Javier Milei.

Milei, que se autodefine como “anarcocapitalista”, ha convertido Argentina en un laboratorio de política libertaria de derechas desde que asumió el cargo en diciembre de 2023. Como analiza la periodista Diana Cariboni, muchas de las medidas formuladas en el “Mandate für Leadership” ya se han aplicado en Argentina. El vicepresidente de la Heritage Foundation, Derrick Morgan, entregó a Milei una copia de este manual en la conferencia derechista CPAC en Washington DC en febrero de 2024.

La CPAC se fundó originalmente en 1973 en Estados Unidos como un foro para los conservadores del Partido Republicano. Desde 2017, la conferencia también se reúne fuera de EE.UU. y desempeña un papel importante en la creación de redes de actores de derechas en todo el mundo. En 2024 se organizaron cinco CPAC: en Hungría, Brasil, México y Argentina, además de Estados Unidos. Respecto de su orientación política, la conferencia se está desplazando aún más hacia la extrema derecha. En febrero de 2025, Steve Bannon, íntimo de Trump, hizo el saludo hitleriano al final de su discurso y gritó “Fight, fight, fight”. En 2024, Javier Milei declaró que el valor de la CPAC era su contribución a que la derecha “cuide sus ideas” y “concientice la importancia de la batalla cultural”. Milei invoca una “internacional derechista”, con los gobiernos de Argentina, Estados Unidos, Italia, Israel, El Salvador y Hungría, a los cuales ve como la vanguardia en una batalla cultural librada desde la derecha. Esta articulación siempre va dirigida en contra de las políticas progresistas sociales, ecológicas, feministas y orientadas a los derechos humanos, que son tachadas de wokismo, globalismo, ideología de género, socialismo o marxismo cultural.

La extrema derecha española y la Declaración de Madrid

En mayo de 2024 se escucharon tonos similares desde Madrid cuando el partido español derechista VOX invitó a representantes de la extrema derecha internacional a la Europa VIVA24, el evento de cierre de su campaña electoral para la UE. Milei y el ultraderechista chileno José Antonio Kast comparecieron junto al líder de VOX, Santiago Abascal, Marine Le Pen del Rassemblement National francés, la primera ministra italiana Giorgia Meloni y el presidente húngaro Viktor Orbán.

El partido franquista VOX, fundado en 2013, y su fundación Disenso actúan como puente entre Europa y América Latina y sus extremas derechas. Refiriéndose a los países hispanohablantes con cerca de 700 millones de habitantes, hablan de la “Iberosfera”, una “comunidad de naciones libres y soberanas”, invocando una herencia histórica compartida, haciendo con ello referencias positivas al colonialismo.

En 2020, Disenso lanzó la alianza derechista Foro Madrid con el documento programático “Carta de Madrid: En Defensa de la Libertad y la Democracia en la Iberosfera”. Según esta declaración, la prosperidad y el desarrollo están amenazados por el avance del comunismo, el narcotráfico y los regímenes totalitarios, así como por las alianzas latinoamericanas de izquierda Foro de Sao Paulo y Grupo de Puebla.

Más de 150 políticos e intelectuales firmaron la declaración, entre ellos Milei, la vicepresidenta argentina Victoria Villaruel, Kast y Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro. El Foro Madrid celebra reuniones regionales anuales en América Latina (2022 en Colombia, 2023 en Perú, 2024 en Argentina). Los participantes atacan a los gobiernos latinoamericanos de centroizquierda actualmente en el poder en Brasil, Chile, Colombia y México, así como al Gobierno español, intentando de preparar el terreno para un cambio político en estos países.

En este sentido, conferencias internacionales como CPAC, Foro Madrid y otras sirven para intercambiar estrategias y experiencias, fortalecer redes y permitir la capacitación y formación de nuevas élites jóvenes. Un ejemplo destacado y brillante que da orientación a la derecha internacional es la campaña de la derecha chilena, que consiguió que se rechazara la propuesta de una constitución progresista en un plebiscito en 2022. José Antonio Kast, el fundador del Partido Republicano chileno, presentó esta campaña a jóvenes profesionales seleccionados en “programas exclusivos de entrenamiento” en varios encuentros internacionales en Europa que fueron organizados por Disenso, la Fundación de VOX, o por la Political Network for Values (Red Política por los Valores).

El antifeminismo como denominador común

El Political Network for Values (PNfV) es una red con contactos de alto rango en Europa, Estados Unidos, América Latina y África, muchos de los cuales tienen un trasfondo religioso. Por ejemplo, el nuevo presidente Stephen Bartulica es integrante de la organización católica Opus Dei. El PNfV organiza cumbres transatlánticas de derechas, financiadas en parte por los gobiernos, y que en un intento por darse una imagen oficial se han realizado por ejemplo en el edificio de Naciones Unidas en Nueva York o, como en diciembre de 2024, en la casa del Senado en Madrid.

El antifeminismo, el mínimo común denominador que une a varios sectores de derechas, está especialmente acentuado en el PNfV. Cualquiera que cuestione los roles de género conservadores y las imágenes de familia, que haga campaña por los derechos LGBTIQ y por el libre acceso al aborto, es visto como una amenaza al orden divino o natural, y para muchos también representa una amenaza a la supervivencia de la nación. En el caso del PNfV, la promoción del modelo familiar tradicional y de la propiedad privada, así como el aumento de las tasas de natalidad, ocupan un lugar destacado en la agenda, en sintonía con el lema “Vida, familia, libertad”. En cambio, sostienen que los derechos reproductivos y sexuales deberían retroceder.

El PNfV urge a los gobiernos de todo el mundo para que firmen el “Consenso de Ginebra sobre la Promoción de la Salud de la Mujer y el Fortalecimiento de la Familia” (Geneva Consensus Declaration on Promoting Women’s Health and Strengthening the Family), redactado en 2020 por Hungría, Guatemala, Uganda y otros países, que pretende prohibir el aborto y fortalecer a la familia tradicional.

El PNfV sigue una estrategia de re interpretación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el sentido de la inclusión del deber de proteger “la vida desde la concepción hasta la muerte natural”.

Argentina como faro de derechas

La oposición a instituciones supranacionales como las Naciones Unidas (ONU) está cobrando protagonismo en el discurso actual de la extrema derecha. Suponen que detrás de la “Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible” de la ONU, que define objetivos de lucha contra la pobreza y la degradación medioambiental, así como del “Pacto para el Futuro” de la ONU, se localizaría el poder de la izquierda. El gobierno argentino tiene un rol destacado en este ambito. En las reuniones del PNfV y de la CPAC, Nahuel Sotelo, secretario de Estado argentino de Culto y Civilización, polemizó contra la “izquierda ideologizada” que según él dominaría a los órganos de las Naciones Unidas y contra ONG como Open Society o Amnistía Internacional, supuestamente por interferir directamente en los asuntos internos de cada Estado. Por el contrario, Sotelo describe a Argentina como un “faro para el mundo”, que coopera con EE.UU., Italia, Hungría, El Salvador, Ecuador y, “próximamente, si Dios quiere, con Chile”.

Esta autopercepción y expectativa se refleja también en el nombre que se dio a sí misma la fundación del partido de Milei, La Libertad Avanza: Fundación Faro. Su presidente, el autor de varios libros, Agustín Laje, que lleva años difundiendo la ideología antifeminista y libertaria de derechas, anunció tras la elección de Trump que ahora surgiría la “derecha de verdad”. “Lo que pasó en Argentina, lo que pasó en El Salvador, demuestra que a la izquierda se la combate por [la] derecha. No se la puede combatir por [el] centro”.

El vicepresidente de la Fundación Faro es Axel Kaiser Barents von Hohenhagen, abogado y filósofo chileno con antepasados alemanes. Lidera el think tank chileno Fundación para el Progreso, lleva años organizando presentaciones de libros y actos con Javier Milei y califica la tradicional alianza de derechas chilena Chile Vamos como de centroizquierda y socialdemócrata. Su hermana Vanessa Kaiser firmó la “Carta de Madrid”. Su hermano Johannes Kaiser se adelanta a José Antonio Kast por ser de derechas y con su Partido Nacional Libertario (PNL) está preparando su candidatura para las elecciones presidenciales en Chile a fines del año.

¿Y la AfD, la extrema derecha alemana?

Hasta ahora, las y los políticos del partido de extrema derecha en Alemania, Alternativa para Alemania (AfD), apenas han estado presentes en las conferencias internacionales de la extrema derecha, esto puede cambiar a raíz del triunfo electoral de Trump, su acercamiento a Putin y, sobre todo, por la influencia de Elon Musk. La entrevista en línea del líder de X, Elon Musk, con la copresidenta del partido AfD, Alice Weidel, sumada a la intervención de Musk al inicio de la campaña electoral de la AfD en enero, han levantado el amplio aislamiento de este partido a nivel internacional y demuestran que ya forma parte de su estrategia la creación de redes con la derecha internacional.

Respecto de su cooperación con las fuerzas de derechas de América Latina, además de Waldemar Herdt con su conexión hacia Brasil, se destacaron especialmente el economista chileno-alemán Sven von Storch y la vicepresidenta del grupo parlamentario de la AfD, Beatrix von Storch.

Ambos participan regularmente en la “Marcha por la Vida” en Berlín y se movilizan contra el aborto. Sven von Storch dirige portales de peticiones y de noticias como “Freie Welt” y “civil petition”, que cooperan con la organización de lobby de derechas “Zivile Koalition” y lanzan noticias y peticiones cercanas a la AfD.

Sven y su esposa Beatrix von Storch, que durante muchos años fue presidenta del grupo parlamentario germano-brasileño en el parlamento alemán, el Bundestag, son considerados íntimos de Jair y Eduardo Bolsonaro. Sven von Storch, nacido en Osorno, en el sur de Chile, y también activo políticamente allí, ya se había hecho un nombre en 2021 como asesor en materias de política exterior del entonces candidato presidencial José Antonio Kast.

Ahora, los von Storch viajaron a Washington para la investidura de Trump y publicaron fotos de un “Official Hispanic Inaugural Ball 2025”. Según Sven von Stroch, se reunió con Steve Bannon y otros asesores de Trump y declaró al medio chileno Radio Bío-Bío que forma parte del equipo de asesores de Donald Trump desde hace más de siete años. Según sus declaraciones ha trabajado en temas de relaciones estratégicas entre Estados Unidos, América Latina y Europa, y el futuro de Chile siempre ha jugado un papel importante en ese ámbito. Pronto comenzará en Chile la campaña para las elecciones presidenciales de noviembre de 2025, cuyo resultado tendrá una gran trascendencia para la región y decidirá también qué papel jugará Chile en la cooperación internacional de las derechas.

La internacional reaccionaria – Redes de extrema derecha global von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.