El Exilio No Olvida – Una intensa historia de amor. Entrevista a Mariana Dufour

Prólogo

La cuestión del exilio político es, tal vez, uno de los apartados de la historia argentina menos pensado por su sociedad; menos asu-mido como propio, como constitutivo de su identidad. El exilio político es la consecuencia de una estrategia represiva programada por el Proceso de Reorganización Nacional, tal como se auto reconoció el gobierno de las Fuerzas Armadas al derrocar a la presidenta María Estela Martínez de Perón el 24 de marzo de 1976. Cuarenta y cinco años después, miles de argentinas y argen-tinos forzados al destierro son ignorados por el pueblo al que pertenecen. Al que constituyen. Al que extrañan. “Somos los destierros olvidados”, reflexionan algunos. Compartida o no, la expresión condensa una realidad nunca enunciada. El pueblo argentino recuerda a los 30.000 desaparecidos durante la última dictadura cívico–eclesiástica–militar. Sus nombres, coreados en cada ronda de Madres, son presente. También, las razones de su lucha. De su compromiso. Pero ellos, no. Ellos no retornan a la memoria. Ellas, tampoco. De las y los exiliados po-líticos son pocos los que se acuerdan.