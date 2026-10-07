Documental “Cayaltí 1950” y una masacre en el norte del Perú

Documental “Cayaltí 1950” revive la masacre en una hacienda del norte del Perú

“Cayaltí 1950” es una producción independiente de Gawalpop Studios que narra la masacre de campesinos ocurrida hace más de 70 años en el norte del Perú. A través de los testimonios de adultos mayores, los directores Eduardo Ganoza y Wilder Álvarez presentan un hecho que, lamentablemente, no es muy conocido en la historia del país, dado que nunca hubo responsables políticos ni penales por lo ocurrido.

“Cayaltí 1950” es un mediometraje documental que narra una masacre ocurrida ese año en el distrito de Cayaltí y que finalmente ya se encuentra terminado. La pandemia hizo que no pudiéramos terminarlo en el momento previsto, hace cuatro años”, señala Eduardo Ganoza, productor de “Cayaltí 1950”.

Este proyecto cinematográfico es también una manera de intentar resarcir una herida en el corazón del pequeño distrito norteño, un hecho que hasta ahora no ha tenido una correcta difusión, tanto entre los cayaltillanos como en el resto del Perú. Dadas las circunstancias actuales y el tiempo transcurrido, resulta necesaria su adecuada difusión.

LINK DEL TRÁILER:

https://youtu.be/5x8SI-pjH0c?si=VI90Cs4gqyBKC_9c

Sinopsis

La lucha por los derechos de los campesinos en el Perú se remonta a los primeros años posteriores a la independencia de la monarquía española. Desde entonces, la tierra y sus agricultores han continuado siendo explotados. El documental “Cayaltí 1950” narra la masacre ocurrida hace más de 70 años en el pequeño pueblo de Cayaltí, en Lambayeque, al norte del Perú.

Se trata de uno de los tantos exterminios históricos contra los agricultores latinoamericanos que, en este caso, marcó a la comunidad trabajadora en los años previos a la Reforma Agraria del general Velasco. La masacre dejó 120 muertos y un gran silencio, producto del olvido del Estado y de la impunidad de la multinacional.

Ficha técnica

Título: “Cayaltí 1950”

Duración: 40 minutos

Género: Documental

Dirección: Eduardo Ganoza y Wilder Álvarez

Redes sociales: “Cayaltí 1950” en Facebook e Instagram

Los creadores de “Cayaltí 1950” presentan su nuevo proyecto

Luego de presentar su documental peruano “Cayaltí 1950” en diferentes festivales y cineclubes, tanto a nivel nacional como internacional, sus creadores presentan su nuevo proyecto, “Antesala de un sindicalista”, una entrevista realizada en 2019 al exdirigente sindical Daniel Verástegui.

En esta entrevista podemos conocer las dificultades que afrontaron los líderes sindicales durante la década de 1950 para lograr fundar el primer sindicato de trabajadores de la ex hacienda Cayaltí.

Para concretar este nuevo proyecto, Gawalpop Studios ha iniciado una nueva campaña de crowdfunding:

Cuenta interbancaria Interbank: 00315101310505543183

Cuenta Interbank: 151 3105055431

PLIN: 955 748 473

A nombre de: Dennis Eduardo Vásquez Ganoza

Sinopsis

“Antesala de un sindicalista” narra la historia de uno de los fundadores del Sindicato de Cayaltí en la década de 1950. En 2019, Daniel Verástegui nos contó cómo fue el proceso de fundación del tan anhelado sindicato de trabajadores de la ex hacienda Cayaltí.

Si desean obtener más información, pueden escribir a través de las redes sociales:

Facebook: https://www.facebook.com/Cayalti1950

Instagram: https://www.instagram.com/cayalti1950/

Correo electrónico: eduardo1924@gmail.com

Documental “Cayaltí 1950” y una masacre en el norte del Perú von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.