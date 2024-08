In den letzten Jahren haben wir beobachtet, wie viele staatliche Maßnahmen in den Andenländern, insbesondere im Kontext von Krisen – Pandemien – politischer Instabilität – die grundlegenden Menschenrechtsprinzipien untergraben. Welches sind die Grundsätze unserer heutigen Demokratien und wie werden sie legitimiert?

In Bolivien wurden während der Pandemie der Bevölkerung auf dem Altiplano Disziplinarmaßnahmen der Polizei auferlegt, die bis heute andauern. Froilán Urzagastis zeigt mit seinem Kurzfilm „13.04.21“ wie institutionelle Gewalt mit den „Zielen der öffentlichen Gesundheit“ unvereinbart werden sollten. In Peru eskalieren 2022 und 2023 die repressiven Maßnahmen bis hin zu direkter Gewalt mit Todesfällen während Protesten. Viele dieser Organisationen versuchten über Symbole, Musik und Gefühle eine Verbindung zur Kultur ihrer Vorfahren herzustellen. Daniela Zambranos „Que los sikuris no me falten“ schildert diese Situation. Die Bilder von „Norte Flow“ (Victor Villegas) zeigen, wie Gemeinschaften in Randbezirken durch Gemeinschaftskino, Musik und Kultur zu Selbstermächtigung und sozialer Stärkung beitrugen.

Durch die audiovisuelle Projektion reflektieren wir über die Rolle von Gemeinschaftsbanden, Organisation und Solidarität angesichts von Diskriminierung, Marginalisierung und institutioneller Gewalt zum Nachteil der Menschenrechte in verschiedenen Teilen der südlichen Andenregion.

Veranstaltung „Aktion und der Staat“. von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.