Presentación de „Álbum de Familia“ en Berlín y entrevista a su director Joel Calero

Álbum de Familia de Joel Calero

Afiche Oficial del Film Album de Familia
Afiche Oficial del Film Álbum de Familia. Cortesía de Joel Calero.

El sábado 15 de noviembre se presentó en Berlín „Álbum de familia“, la más reciente película del cineasta peruano Joel Calero, que forma parte de una trilogía cinematográfica atravesada por un tema central en la historia reciente del Perú: el conflicto armado interno.

A través de sus tres películas, Joel Calero explora las heridas, las contradicciones y distintos ejercicios de memoria vinculados de algún modo a este periodo de violencia. Un recorrido en el que el conflicto armado interno va adquiriendo cada vez mayor presencia, hasta convertirse en un eje especialmente importante en Álbum de familia. La entrevista nos brinda algunas reflexiones al respecto.

Click aquí para ver el tráiler oficial.

CC BY-SA 4.0 Presentación de „Álbum de Familia“ en Berlín y entrevista a su director Joel Calero von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.

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