Presentación de „Álbum de Familia“ en Berlín y entrevista a su director Joel Calero

El sábado 15 de noviembre se presentó en Berlín „Álbum de familia“, la más reciente película del cineasta peruano Joel Calero, que forma parte de una trilogía cinematográfica atravesada por un tema central en la historia reciente del Perú: el conflicto armado interno.

A través de sus tres películas, Joel Calero explora las heridas, las contradicciones y distintos ejercicios de memoria vinculados de algún modo a este periodo de violencia. Un recorrido en el que el conflicto armado interno va adquiriendo cada vez mayor presencia, hasta convertirse en un eje especialmente importante en Álbum de familia. La entrevista nos brinda algunas reflexiones al respecto.

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