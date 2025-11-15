Olinda Silvano en Berlín: arte kené y sabiduría ancestral

La reconocida artista Olinda Silvano estuvo de visita por primera vez en Berlín el pasado fin de semana. Silvano es una artista de la nación shipibo-konibo, de la selva central peruana, y vive en la comunidad shipiba de Cantagallo en la ciudad de Lima. Ha llevado su arte a diferentes países, entre ellos Rusia, España, Estados Unidos, Canadá, Brasil y México. Vino a Alemania invitada por el Rautenstrauch-Joest-Museum de Colonia, gracias al trabajo de coordinación de la directora Pedagógica, Fabiola Arellano, y de la Directora Artística, Nanette Snoep. En el marco de la exhibición „The future is indigenous. Amazonian Visions and Struggles”, que corre en paralelo a la muestra “Amazônia – Fotografías de Sebastião Salgado”, Silvano está exponiendo hasta el 15 de marzo del 2026 una serie de murales, textiles y lienzos titulada “Nii Kené” (Bosque de Kené), bajo la curaduría de Alfredo Villar. Algunos lienzos para la muestra se elaboraron en el espacio de arte amazónico Río Corrientes (Barranco, Lima – Perú), donde Silvano es artista residente, y la gran parte se creó en exclusiva para el museo.

“Kené” en la lengua shipibo-konibo significa “diseño” y es un arte ancestral inspirado por visiones a partir de la cura con plantas sagradas, como por ejemplo el piri-piri. Cada diseño es único e irrepetible, y existen diferentes tipos de kené. Silvano es conocida por su arte kené en tela, ya sea en bordado o con tintes naturales, y también por el arte mural de dimensiones monumentales que realiza junto con su hijo Ronin y con el colectivo de mujeres muralistas shipibo-konibo Soi Noma.

En Berlín, Olinda Silvano y Alfredo Villar se presentaron el viernes 7 de noviembre en el Humboldt Forum, en una charla titulada “Enchantment of Kené. Visions, Sounds and Songs in Shipibo Art”, organizada por la Global Cultural Assembly. El sábado 8 de noviembre, Silvano compartió una tarde junto con parte de la comunidad peruana en Berlín en un encuentro organizado por Corriente Sur y Amazonía dice. La artista contó entonces su historia de vida como artista indígena y migrante en Lima, donde tuvo que trabajar muy duro para salir adelante. A la par que narraba aspectos de su carrera, también compartió reflexiones sobre el daño que causa el machismo en la sociedad, los ataques racistas a los que las personas migrantes e indígenas están expuestas, y la importancia de crear y compartir en colectivo.

El martes 11 de noviembre Silvano partió rumbo a Ámsterdam, su última parada antes de retornar a Lima. ¡Hasta pronto, querida Olinda! ¡Esperamos volver a recibirte muy pronto por Berlín! Pueden seguir su trabajo en su cuenta de Instagram @olinda.silvano y escuchar su producción musical en Spotify, junto con otras artistas shipibo-konibo, “Los cantos del Kené”.

