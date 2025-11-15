Olinda Silvano en Berlín: arte kené y sabiduría ancestral

Olinda Silvano y Alfredo Villar en el Humboldt Forum.

La reconocida artista Olinda Silvano estuvo de visita por primera vez en Berlín el pasado fin de semana. Silvano es una artista de la nación shipibo-konibo, de la selva central peruana, y vive en la comunidad shipiba de Cantagallo en la ciudad de Lima. Ha llevado su arte a diferentes países, entre ellos Rusia, España, Estados Unidos, Canadá, Brasil y México. Vino a Alemania invitada por el Rautenstrauch-Joest-Museum de Colonia, gracias al trabajo de coordinación de la directora Pedagógica, Fabiola Arellano, y de la Directora Artística, Nanette Snoep. En el marco de la exhibición „The future is indigenous. Amazonian Visions and Struggles”, que corre en paralelo a la muestra Amazônia – Fotografías de Sebastião Salgado”, Silvano está exponiendo hasta el 15 de marzo del 2026 una serie de murales, textiles y lienzos titulada “Nii Kené” (Bosque de Kené), bajo la curaduría de Alfredo Villar. Algunos lienzos para la muestra se elaboraron en el espacio de arte amazónico Río Corrientes (Barranco, Lima – Perú), donde Silvano es artista residente, y la gran parte se creó en exclusiva para el museo.

 

“Kené” en la lengua shipibo-konibo significa “diseño” y es un arte ancestral inspirado por visiones a partir de la cura con plantas sagradas, como por ejemplo el piri-piri. Cada diseño es único e irrepetible, y existen diferentes tipos de kené. Silvano es conocida por su arte kené en tela, ya sea en bordado o con tintes naturales, y también por el arte mural de dimensiones monumentales que realiza junto con su hijo Ronin y con el colectivo de mujeres muralistas shipibo-konibo Soi Noma.

El público escucha atento a Olinda Silvano en el Humboldt Forum.

 

En Berlín, Olinda Silvano y Alfredo Villar se presentaron el viernes 7 de noviembre en el Humboldt Forum, en una charla titulada “Enchantment of Kené. Visions, Sounds and Songs in Shipibo Art”, organizada por la Global Cultural Assembly. El sábado 8 de noviembre, Silvano compartió una tarde junto con parte de la comunidad peruana en Berlín en un encuentro organizado por Corriente Sur y Amazonía dice. La artista contó entonces su historia de vida como artista indígena y migrante en Lima, donde tuvo que trabajar muy duro para salir adelante. A la par que narraba aspectos de su carrera, también compartió reflexiones sobre el daño que causa el machismo en la sociedad, los ataques racistas a los que las personas migrantes e indígenas están expuestas, y la importancia de crear y compartir en colectivo.

 

Con la comunidad peruana en el encuentro organizado por Corriente Sur y Amazonía dice.

El martes 11 de noviembre Silvano partió rumbo a Ámsterdam, su última parada antes de retornar a Lima. ¡Hasta pronto, querida Olinda! ¡Esperamos volver a recibirte muy pronto por Berlín! Pueden seguir su trabajo en su cuenta de Instagram @olinda.silvano y escuchar su producción musical en Spotify, junto con otras artistas shipibo-konibo, “Los cantos del Kené”.

 

Olinda Silvano y el Oberbaumbrücke.

CC BY-SA 4.0 Olinda Silvano en Berlín: arte kené y sabiduría ancestral von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.

Das könnte dich auch interessieren:

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Newsletter

(siehe Datenschutzerklärung)

Spenden

npla Spendenformular

Zahlungsmethode auswählen
Persönliche Informationen

Kreditkarteninformation
Dies ist eine SSL-gesicherte Zahlung.

Spendensumme: 5€

Follow Us

Impressum

Nachrichtenpool Lateinamerika
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Datenschutz-Übersicht

Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.