Gorillas – Abuso de la condición de trabajadores inmigrantes en la pandemia

(Berlin, 17 de enero 2022, npla).- La situación de pandemia dio lugar al surgimiento de nuevas propuestas a las problemáticas del día a día. Con la necesidad de quedarse en casa, recibir las compras del supermercado por un servicio de transporte suena bastante bien. Pero en la actualidad en Berlin se ha demostrado que este modelo de negocios sólo resulta rentable a través de la explotacion de les empleades, les cuales suelen ser, en su mayoría, inmigrantes. Radio Matraca invetigó las condiciones laborales de la empresa de delivery inmediato „Gorillas“. Serán presentados testimonios de Riders, como se llaman sus repartidores. Los nombres de les entrevistades serán cambiados para preservar su privacidad.

Gorillas: otro glorificado Start-Up alemán

La empresa Gorillas, fundada en Mayo 2020, fue la empresa que más rápido llegó a tener estatus de “unicornio” en la historia de Alemania, alcanzando la valuación de un billón de dólares en tan solo nueve meses. El funcionamiento de la empresa en su atención al cliente es el siguiente: la ciudad de Berlín está dividida en 15 warehouses, pequeños supermercados. Ahí les trabajadores llamados “pickers” arman los pedidos que son luego entregados a les “riders”, personas que están en la warehouse esperando tomar un pedido, y llevarlo en bicicletas eléctricas provistas por la empresa.

Trabajar en este tipo de trabajos de plataforma brinda una salida laboral rápida para aquellos inmigrantes que no hablan Alemán. Matteo, un rider en el Kreuzberg, barrio en el centro de Berlin, nos cuenta su experiencia. “Hace un mes tenemos bicicletas nuevas, todas las warehouses de Berlin, y descubrimos que estas bicicletas son muy peligrosas, en la calle, cuando esta seca y mojada también sobre todo. Porque los frenos son muy malos, Y muchos de mis colegas cayeron, desde el primer dia de esas nuevas bicicletas.”

Normas de seguridad desde el comienzo han sido tema de controversia

En la etiqueta de la bateria de las bicicletas electricas dice: “No exponer la batería a agua salada o dejar la bicicleta bajo la lluvia por periodos prolongados” Comenta un trabajador Rider: „¿Quién diría que una bicicleta eléctrica corre riesgo de combustión en contacto con el agua? Ayer fue un día de lluvias intensas aqui. Ese mismo día, varios de nosotros riders detectamos como las baterías emanaban humo durante nuestros viajes y ninguna warehouse de la ciudad cesó sus actividades por esta razón, y tampoco ningún otro día.“

Desde el comienzo, las normas de seguridad han sido tema de controversia dentro de Gorillas. Riders cuentan que se enfrentan a situaciones de alto riesgo a causa del mal funcionamiento de las bicicletas, falta de mantenimiento y sobre todo un diseño no apto para las tareas en demanda. Fracturas por caídas, daños crónicos y riesgo de exposición a materiales altamente inflamables son solo algunos de los casos registrados.

Matteo: “Y simplemente yo propuse que podía trabajar pero sin la batería porque por la velocidad y sobre todo porque se va a quemar, y ella dijo sí, que sí podía ser una solución, pero en realidad no puede ser una solución. Yo me sentía más seguro, pero el nivel de esfuerzo es mucho más grande, sobre todo con una bicicleta que sería electrica, y es más pesada. Sobre todo con el peso del pedido, de la orden. Parece que si quieres trabajar con seguridad esta es la única, para mí, manera de trabajar.” La empreza Gorillas ha provisto diversos modelos de bicicleta a lo largo de su breve historia. El sentido común diría que, con cada cambio, se abordan mejoras para garantizar a sus riders un trabajo seguro y dentro de las normativas vigentes de seguridad vial.

Ventas de Gorillas sobre las espaldas de sus Riders

Desde el momento en el que el cliente confirma la orden, un picker se pone en marcha armando el pedido, mientras el rider espera con su mochila (provista por la empresa) del otro lado de una mesa. Riders critican que no hay límites en los pedidos, elevando el promedio de peso por orden entre 8 y 15 kg. Si el pedido fuera muy pesado la recomendación es dividir los productos en paquetes lo suficientemente livianos para poder transportarlos entre varias personas. Comenta otro Rider: „En la práctica, esto no sucede muy a menudo: el personal activo no es suficiente y las bicicletas no cuentan con elementos para transportar los pedidos, por lo cual estos deben ir colgando de la espalda de nosotros.“ Según el entrenamiento de seguridad vial provisto a sus Riders por la empresa emitido por DEKRA (central empresa alemana de ensayos de vehículos), la carga maxima, que un courier puede transportar en su espalda no puede superar los 10 kg. Ademas debe contar con un equipamiento adecuado para transportar la carga una vez excedido ese peso para evitar lesiones.

Camilo, otro Rider, explica sobre equipamientos de la empresa: “Creo que el problema principal para nosotros como riders y nuestro instrumento de trabajo son las bicicletas. En mi caso personal yo tengo una hernia de disco hace dos años aproximadamente, que no afectaba mi diario vivir. Podía vivir con ella perfectamente. Desde que empecé a trabajar en la empresa y bajo las condiciones de no tener el equipamiento necesario para poder llevar esos 10 kilos de mercadería a los clientes, mi hernia empezó a empeorar, lo que llevó que al día de hoy tenga que realizarme infiltraciones en la columna para poder paliar el dolor que siento después de estos meses de trabajo. Creo que esto se puede haber solucionado simplemente con tener un canasto, un simple canasto, un recipiente en la bicicleta para poder llevar esa mercadería y no cargarla durante los supuestos diez minutos que nos demoramos en entregar a los clientes. Eso diez o veinte veces al día no es sano para ninguna espalda, de nadie. Es un círculo vicioso, si no solucionaste problema de darles condiciones dignas y equipamiento necesario a tus riders, ellos obviamente van a tener problemas de salud y no van a poder ir a trabajar, cargándole ese trabajo a la gente que sigue trabajando, y creo que no es justo para esas personas.”

Riders reclaman „Chaos en sistema de pagos“

A partir de abril de 2021, también se empezaron a elevar reclamos por problemas en los pagos. Mes a mes, riders coincidían en salarios con dinero faltante, horas sin contabilizar o licencia médica no paga. Cuenta la Rider Rebecca: “Nunca tuve un payslip que no haya reclamado, siempre siempre tuve que reclamar plata, porque me habían pagado mal, faltaban horas. Todos los meses de trabajo fue llamar y reclamar y luchar para que te paguen las horas correctas, lograron que me canse.”

Rider Felo tambien nos cuenta su experiencia con los pagos de la empresa Gorillas: “Mis problemas con los pagos comenzaron en Gorillas el primer mes que comencé a trabajar, cuando me pusieron en una clasificación errónea de impuestos, cuando ellos tenían toda la información para hacerlo correctamente. Entonces comencé a pagar más impuestos por este problema, es al día de hoy que esa plata yo sigo sin tenerla, es alrededor de 500 euros. En julio de este año pasé a ser rider, y desde ese momento que todos los meses tuve algún tipo de problema. Hubieron veces, la mayoría, que los pagos estaban muy retrasados en comparación a los de mis compañeros. Muchas veces también faltó plata, y tampoco pude saber bien cuánto exactamente porque tampoco la empresa me daba mi acceso a mis payslips. Es decir que yo no podía controlar tampoco si el pago era correcto o no. Es al día de hoy que yo ya no trabajo más en Gorillas y sigo sin contar con esta información ni tengo acceso a todos mis payslips. Tampoco tengo respuesta sobre la plata que me deben. Ya cansado de todos estos problemas que venía teniendo todos los meses, fui elevando mis reclamos hacia rangos altos de la empresa, hasta que todo culminó con que me echaron justamente por esto, por exigir que me paguen lo correcto, que me den lo que era mío, lo que yo ya había trabajado, y es hasta el día que no tengo respuestas y ya no formo parte de la empresa con lo cual es muy difícil para mí seguir con este reclamo.”

„Dentro de la warehouse la seguridad e higiene no existe“

El 24 de noviembre de 2021 el Landesamt für Arbeitsschutz (oficio nacional de seguridad en el trabajo) realizó una inspección en la warehouse de Kreuzberg, Muskauerstr 48, dictando el cierre definitivo de la locación por no cumplir con las medidas básicas de seguridad del establecimiento. “Es un desastre dentro de la warehouse, la seguridad e higiene no existe.” comenta Rider Juampi y agrega: „Si queres hacer algun reclamo, la comunicación con la empresa es muy difícil, la única que queda es ir a juicio, que si no hablas alemán es más complicado.“ Después de meses de reclamo y sin soluciones a los problemas, a principios de Octubre 2021 algunes trabajadores tomaron la iniciativa de no continuar trabajando hasta que se cumplieran los requisitos básicos. La respuesta por parte de la compañía fue la terminación inmediata de sus contratos, alegando que estas acciones eran ilegales. Luego de estas medidas controversiales varies empleades decidieron llevar sus casos a la corte, donde el porcentaje de casos ganados asciende con cada audiencia. Las empresas de plataforma proponen un cambio de paradigma en la utilización de servicios, inclusión de tecnología, facilidad a sus clientes, innovación y vanguardia. Pregunta un Rider con un tono irónico: „¿Dónde está la innovación y el cambio de paradigma en las leyes laborales que deberían garantizar condiciones dignas de trabajo y protegernos?“

Al día de hoy, con movilizaciones masivas en las calles y redes sociales, diversos grupos de trabajadores organizados tratan de visibilizar su situación ante las autoridades y la sociedad y hacerse escuchar a pesar de las dificultades que trae la condicion de ser inmigrante. Al borde de un nuevo Lockdown por Covid, es necesario asegurar que los modelos de trabajo surgidos de la pandemia no solo sean beneficiosos para empresas y consumidores en casa, sino que tambien ofrezcan oportunidades justas y seguridad para sus trabajadores.

Gorillas – Abuso de la condición de trabajadores inmigrantes en la pandemia von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.