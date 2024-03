Leben in Gefahr

In seinem Video stellt Euch der junge Dokumentarfilme Gandi Shaín Menschenrechts- und Umweltkollektive aus seiner Heimat Napo in Ecuador vor, welche seit Jahren gegen den Bergbau kämpfen. Er zeigt in eindrucksvollen Bildern den aufopferungsvollen Kampf der jungen Indigenen für den Schutz der Mutter Erde, den Erhalt ihrer Kultur und die Zukunft ihrer Kommunen.

Die vorgestellten Kollektive sind:

Napo ama la vida

Hier findet Ihr die spanische Version des Beitrags.

