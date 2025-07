Apoyo incondicional de Javier Milei a Benjamín Netanyahu

(Buenos Aires, 30 de junio de 2025, LineaB/poonal).- A comienzos de junio, el presidente argentino Javier Milei dio inicio a su gira internacional por Italia, Francia, España e Israel. Su paso por el país gobernado por Benjamín Netanyahu coincidió con los días inmediatamente previos a la escalada bélica que inició con bombardeos a centrales nucleares por parte de Israel a Irán, el apoyo de Estados Unidos y la matanza de los principales jerarcas militares de la nación iraní y científicos nucleares claves.

Durante el viaje, Milei recibió el prestigioso Premio Génesis, conocido como el “Premio Nobel judío”. El presidente argentino indicó que donaría los fondos asociados al premio para poner en marcha un campaña de lucha contra el terrorismo y el antisemitismo en América Latina.

También, anunció la mudanza de la Embajada Argentina a Jerusalén en 2026 y oficializó la implementación de un vuelo directo entre Buenos Aires y Tel Aviv. A su vez, con un “¡Viva la libertad, carajo!” fue recibido el 11 de junio miércoles por el presidente del Parlamento israelí, Amir Ohana. El líder argentino es el primero en su cargo en comparecer en la Kneset, el Parlamento israelí, y, tras un prolongado aplauso, tomó la palabra para apoyar la “gestión” de la guerra en Gaza del primer ministro Netanyahu.

Probablemente informado de los planes de ataque, el mandatario argentino despegó del aeropuerto de Tel Aviv dos horas antes de que Israel lanzara un bombardeo contra Irán y declarara el estado de emergencia ante posibles represalias. Apenas la respuesta iraní se hizo efectiva, la cuenta de X de la Oficina del Presidente de la República Argentina emitió un comunicado de condena al hecho. Los sucesos luego incluyeron la incorporación de Estados Unidos como aliado de Israel, fuego cruzado y más muertes de civiles y militares.

Entre tanto, el 15 de junio miles de personas marcharon en Buenos Aires en apoyo a la Marcha Global a Gaza, que buscaba abrir un corredor humanitario en la frontera de Rafah. La protesta, parte de una jornada internacional de solidaridad con el pueblo palestino. Banderas palestinas y consignas de resistencia coparon el centro porteño.

El día 23 de junio, luego de que el gobierno de Javier Milei se posicionara completamente alineado con Israel y Estados Unidos, el ministro de relaciones exteriores israelí, Gideon Saar, publicó el conocido grito de guerra mileísta en la plataforma X: „¡Viva la libertad, carajo!“, tras confirmar el ataque este lunes a la prisión iraní de Evin, en Teherán. Al hacerlo, citó la cuenta del presidente @JMilei.

La preocupación por los posibles efectos en la política exterior argentina no se hizo esperar.

Inmediatamente después de la publicación de Saar, diputados de Unión por la Patria (el partido más fuerte de oposición) impulsaron un pedido de juicio político contra el presidente Javier Milei, luego de que asegurara que „Irán es un enemigo de la Argentina“ y declarara su „apoyo incondicional“ a Israel y los Estados Unidos en medio de la guerra que ha recrudecido la violencia y el fuego cruzado en Medio Oriente. Como refirió el diputado Eduardo Toniolli en el diario Página 12, “el intento de involucramiento de Argentina en un conflicto bélico internacional sin pasar por el Congreso es una violación de toda nuestra normativa. Es el Congreso el que habilita, o no, al Poder Ejecutivo a la paz y a la guerra”.

