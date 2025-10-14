Las emisoras de propiedad colectiva tienen en América Latina una rica historia. En Uruguay no son la excepción, casi desde siempre han acompañando a organizaciones sociales, grupos de estudiantes, de obreros o desocupados. La radio comunitaria ha estado siempre ahí, trasmitiendo desalojos, denunciando fumigaciones con agrotoxicos, frenando tala de bosques nativos. Invitamos a Pablo Maulela de Radio Mangangá desde Maldonado, Uruguay. La radio como un contenedor para la comunidad.

Reinhörer: Radio Mangangá von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.