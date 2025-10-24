Reinhörer: Radio Mangangá

Community Radios oder Sender in Gemeinschaftsbesitz haben in Lateinamerika eine lange Tradition. Auch in Uruguay sind sie weit verbreitet und begleiten seit jeher soziale Organisationen, Studentengruppen, Arbeiter*innen oder Arbeitslose. Heute besuchen wir Radio Mangangá aus Maldonado in Uruguay. Das Radio hier ist ein sozialer Treffpunkt und ein Ort des Austauschs.
https://www.instagram.com/radio_manganga/

 

CC BY-SA 4.0 Reinhörer: Radio Mangangá von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.

