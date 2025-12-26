„Nadie se salva solo“, con César Troncoso – El Eternauta

Una nevada mortal cae sobre Buenos Aires en pleno verano. Así comienza El Eternauta como historieta y serie de Netflix, una de las obras más influyentes de la cultura argentina. Lo que parece un relato clásico de ciencia ficción se convierte rápidamente en una historia sobre la supervivencia, la amistad y la resistencia colectiva frente a un mundo que se desmorona.

Creada en 1957 por Héctor Germán Oesterheld y dibujada por Francisco Solano López, El Eternauta marcó un hito en la historieta argentina y latinoamericana. A diferencia de los héroes tradicionales, su protagonista, Juan Salvo, es un hombre común que enfrenta una invasión extraterrestre junto a su familia y sus amigos. Desde su origen, la obra propone una idea central que atraviesa toda la narración: nadie se salva solo.

La reciente adaptación como serie de Netflix retoma ese espíritu original y lo traslada al presente. La serie actualiza el contexto, complejiza a los personajes y dialoga con problemáticas contemporáneas, manteniendo el eje en la solidaridad y la organización colectiva.

En este reportaje analizamos El Eternauta como historieta y serie de Netflix, su legado cultural y su vigencia política actual. Además, conversamos con el actor uruguayo César Troncoso, uno de los protagonistas de la serie, sobre el proceso de adaptación y el sentido profundo de una historia que, a casi setenta años de su creación, sigue hablando del presente.

