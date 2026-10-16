La extrema derecha avanza en Alemania (AfD) y Radio CORAX está en la mira

El avance de Alternativa para Alemania (AfD) en Sajonia-Anhalt refleja el crecimiento de la extrema derecha y sus consecuencias para la democracia, los derechos humanos y la diversidad. Tras su victoria electoral, el partido busca reducir la financiación de Radio CORAX, una emisora comunitaria de Halle que desde hace más de veinte años ofrece un espacio para voces diversas (como comunidades migrantes y personas queer). Esta amenaza se enmarca en un proyecto político más amplio que cuestiona el trabajo de organizaciones sociales, culturales y educativas, mientras promueve políticas antimigratorias y discursos nacionalistas.

Aunque la emisora continúa emitiendo, las amenazas generan preocupación e incertidumbre, especialmente entre las personas racializadas y migrantes. El caso de CORAX plantea una cuestión fundamental: ¿cómo proteger la libertad de prensa y los espacios independientes frente a quienes buscan limitar la pluralidad? Defender los medios comunitarios significa también defender una democracia en la que todas las personas puedan participar, expresarse y vivir con dignidad. Aljoscha de Radio Corax le cuenta a Radio Matraca sobre el avance de la extrema derecha en Sajonia-Anhalt y su amenaza a la radio comunitaria y a la democracia.