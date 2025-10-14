Amazônia Vox é uma iniciativa fundada por Daniel Nardim, jornalista de Belém (Pará), que busca fortalecer o protagonismo amazônico nas narrativas sobre a região. O projeto nasce com o propósito de visibilizar vozes locais e promover um jornalismo decolonial, feito a partir dos próprios territórios. Com uma proposta de jornalismo de soluções, Amazônia Vox mostra que a Amazônia não é apenas um espaço de problemas, mas também de respostas e iniciativas criadas por comunidades, universidades e coletivos locais. Além da produção jornalística, a plataforma desenvolve ferramentas para conectar jornalistas a fontes amazônicas, contando com um banco de mais de 1.200 pesquisadoras, lideranças indígenas e quilombolas. A formação contínua e a educação midiática são pilares centrais. O projeto oferece cursos gratuitos sobre jornalismo climático, combate à desinformação e outras temáticas relevantes, além de trabalhar com escolas para que estudantes revisem e editem reportagens, fortalecendo seu senso crítico e autoestima. Com cinco frentes, conteúdo, banco de fontes, rede de freelancers, formação e educação midiática, Amazônia Vox reafirma seu compromisso com uma comunicação feita na e pela Amazônia, valorizando sua diversidade e profundidade.

No áudio em anexo, Daniel nos apresenta o trabalho da Amazônia Vox.

Mais informações em: www.amazoniavox.com.

Amazônia Vox: Vozes do Amazonas von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.