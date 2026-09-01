Charla debate: Villa 31: resistir el saqueo bajo el gobierno de Milei

Charla debate
De Las Plumas a la Villa 31: resistir el saqueo bajo el gobierno de Milei

Las Plumas, un pueblo de 500 habitantes en la meseta chubutense que le puso el cuerpo al extractivismo.
La Villa 31, un barrio de CABA donde la motosierra se siente todos los días, casa por casa.
Nos visitan desde Argentina Andrea Leonett (Poder Popular, Las Plumas, Chubut), parte de las luchas que hicieron el chubutazo, y María Mierez (Frente de Organizaciones en Lucha, Villa 31), que organiza el área de género y territorio del barrio.
Vamos a hablar de cómo se resiste desde el territorio, qué hace el ajuste en la vida cotidiana de un barrio, y cómo se conectan estas luchas con las luchas migrantes en Alemania: la remilitarización, el avance de las nuevas derechas y qué formas puede tomar la solidaridad internacional.

¡Te esperamos! 🧉

📆 Jueves 03.09 – 19h
📍Raum 3, New Yorck im Bethanien (Mariannenpl. 2a, 10997 Berlin)

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