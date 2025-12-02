Edson Ticona en Berlín: El desproporcionado costo Ambiental y Social de la IA

Edson Ticona. Créditos: Foto propia del autor de la exposición

El sábado 29 de noviembre se reunió en Berlín la comunidad hispanohablante interesada en el futuro tecnológico para escuchar a Edson Ticona, activista e ingeniero de software, quien ofreció una presentación sobre la inteligencia artificial y los costos ambientales y sociales que acompañan su desarrollo.

Edson inició con una breve introducción teórica a la IA, recordando que detrás de cada modelo existen infraestructuras físicas que consumen grandes cantidades de energía y agua. Explicó cómo los centros de datos requieren refrigeración constante y cómo la fabricación de hardware genera residuos y emisiones que suelen quedar fuera del debate público. También abordó los desafíos sociales vinculados a la distribución desigual de estos impactos, que a menudo recaen en comunidades vulnerables mientras los beneficios se concentran en sectores privilegiados.

El encuentro se convirtió en un espacio de reflexión interesante y agradable, donde los asistentes compartieron inquietudes sobre el rumbo del desarrollo tecnológico y la necesidad de hacerlo más responsable. El audio adjunto, con una reflexión del expositor sobre los centros de datos y sus costos, reforzó la idea de que cada avance tecnológico implica una huella que debemos comprender y gestionar con mayor conciencia.

CC BY-SA 4.0 Edson Ticona en Berlín: El desproporcionado costo Ambiental y Social de la IA von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.

