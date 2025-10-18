Peru: Dringender Aufruf zu grenzenloser Solidarität / Llamado urgente a la solidaridad sin fronteras

(DE) Peru steht erneut im Zeichen der Repression.



Obwohl Dina Boluarte mittlerweile abgesetzt wurde, bleibt die politische und institutionelle Struktur ihres Regimes bestehen. Heute mobilisiert sich die Bevölkerung gegen den neuen Präsidenten, sein Kabinett und den aktuellen Kongress – Institutionen, die die Krise vertiefen, Gesetze zugunsten von Kriminellen durchsetzen, Straflosigkeit fördern und zugleich sozialen Protest kriminalisieren.

Was ist passiert – und warum zählt es jetzt?

In den Jahren 2022–2023 forderten die Proteste Dutzende Tote und Tausende Verletzte. Zivilgesellschaft, indigene Gemeinschaften, bäuerliche Organisationen, Gewerkschaften und junge Menschen organisierten sich zur Verteidigung von Rechten, Territorien und demokratischer Würde.

Nach der Absetzung Boluartes blieb der repressive Apparat bestehen, anstatt einen echten Bruch einzuleiten.

Am 15. Oktober in Lima wurde während einer großen Demonstration ein junger Mensch durch einen Polizeischuss getötet. Die Wunde bleibt offen, die Forderung ist klar: Wahrheit, Gerechtigkeit und Garantien der Nichtwiederholung.

Solidarität in Aktion

Inmitten dieser Gewalt übernehmen solidarische Brigaden die erste Linie der Fürsorge: Sie leisten Erste Hilfe, begleiten Betroffene und unterstützen Verletzte unmittelbar.

Ihre Arbeit ist vollständig ehrenamtlich, doch die Mittel gehen aus. Dringend benötigt werden Erste-Hilfe-Kits, Masken, Wasser, Lebensmittel, Verbandsmaterial, Kochsalzlösung und weitere grundlegende Materialien.

Was wir jetzt brauchen

Finanzielle Unterstützung ist notwendig, um Materialien aufzufüllen und die Präsenz der Brigaden dort zu sichern, wo sie am dringendsten gebraucht wird.

Teile diese Nachricht in deinen Netzwerken und Gruppen (WhatsApp, Telegram, Signal).

Repliziere die Initiative in deiner Stadt oder deinem Kollektiv: durch Sammelaktionen, Informationsabende, kulturelle Veranstaltungen und Care-Chains für Peru.

Spenden und Mitmachen sind über den Link des Kollektivs Todas las Sangres möglich:

https://www.gofundme.com/f/solidaridad-con-las-brigadas-de-las-protestas-en-el-peru?attribution_id=5bf2fd36-d88b-4a2d-87ea-8c520e4f6af0

Aus Sicherheitsgründen werden keine Begünstigten namentlich genannt. Es wird transparent offengelegt, wie und wo die Mittel eingesetzt werden.

Warum das uns alle betrifft

Das ist nicht nur eine peruanische Angelegenheit – es ist eine menschliche.

Wenn Protest kriminalisiert und Straflosigkeit normalisiert wird, ist internationale Solidarität unser stärkstes Werkzeug.

Lasst uns Stimmen, Ressourcen und Fürsorge bündeln, damit das Leben stärker bleibt als die Gewalt.

Mit Solidarität und kollektiver Kraft schützen wir Leben und öffnen Zukunft.

Todas las Sangres Berlin

(ES)Perú vive una nueva ola de represión.



Aunque Dina Boluarte ha sido destituida, la estructura política e institucional que sostuvo su régimen sigue en pie. Hoy la población se moviliza contra el nuevo presidente, su gabinete y el actual Congreso, que profundizan la crisis, aprueban leyes que favorecen a criminales y promueven la impunidad, al mismo tiempo que criminalizan la protesta social.

¿Qué ha pasado y por qué importa ahora?

Durante 2022 y 2023, las protestas dejaron decenas de personas muertas y miles de heridas. La sociedad civil, los pueblos originarios, las comunidades campesinas, los sindicatos y la juventud se organizaron para defender derechos, territorios y dignidad democrática.

Tras la destitución de Boluarte, el aparato represivo permaneció intacto en lugar de marcar una ruptura real.

El 15 de octubre, en Lima, durante una gran manifestación, un joven manifestante fue asesinado por un disparo policial. La herida sigue abierta y la demanda es clara: verdad, justicia y garantías de no repetición.

Solidaridad en acción

En medio de esta violencia, brigadas solidarias asumen la primera línea del cuidado: brindan primeros auxilios, acompañamiento y apoyo inmediato a las personas heridas.

Su trabajo es completamente voluntario, pero los recursos se agotan. Se necesitan con urgencia botiquines, mascarillas, agua, alimentos, material de curación, suero fisiológico y otros insumos básicos.

Lo que necesitamos ahora

Apoyo económico para reabastecer materiales y asegurar la presencia de las brigadas donde más se las necesita.

Difunde este mensaje en tus redes y grupos (WhatsApp, Telegram, Signal).

Replica la iniciativa en tu ciudad o colectivo: con campañas de recolección, charlas informativas, actividades culturales y cadenas de cuidado por Perú.

Puedes apoyar o hacer tu donación a través del enlace del colectivo Todas las Sangres:

https://www.gofundme.com/f/solidaridad-con-las-brigadas-de-las-protestas-en-el-peru?attribution_id=5bf2fd36-d88b-4a2d-87ea-8c520e4f6af0

Por razones de seguridad no se mencionan nombres de beneficiarias o beneficiarios. Se informará con transparencia sobre el uso y destino de los fondos.

Por qué esto nos concierne a todas y todos

No es solo un asunto peruano, es un asunto humano.

Cuando la protesta se criminaliza y la impunidad se normaliza, la solidaridad internacional se convierte en nuestra herramienta más fuerte.

Unamos voces, recursos y cuidados para que la vida sea más fuerte que la violencia.

Con solidaridad y fuerza colectiva, cuidamos la vida y abrimos futuro.

Todas las Sangres Berlin

Peru: Dringender Aufruf zu grenzenloser Solidarität / Llamado urgente a la solidaridad sin fronteras von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.