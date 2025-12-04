Ke Huelga Radio – 25 años de radio libre desde Ciudad de México

Hoy damos una cálida bienvenida a nuestras y nuestros compas de Ke Huelga Radio, desde la Ciudad de México. Desde hace 25 años, esta radio libre, social y profundamente propia transmite desde la “Ciudad Monstruo”: contra la desinformación, contra el comercio, contra el Estado, y sobre todo a favor de la gente de abajo, de los movimientos, de quienes casi no tienen voz en otros espacios. ¿Cómo nació esta emisora legendaria en medio de la huelga estudiantil de la UNAM?

Aus der Kabine von Radio Ke Huelga (Foto: Fabian Werfel)

¿Qué significa hoy ser un medio libre: independiente del Estado y del mercado, técnicamente autogestionado, rebelde, poético y solidario? ¿Y cómo navega Ke Huelga las tensiones políticas de la llamada “Cuarta Transformación” en México? De eso les hablamos en nuestro Reinhörer.

CC BY-SA 4.0 Ke Huelga Radio – 25 años de radio libre desde Ciudad de México von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.

