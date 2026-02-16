Entrevista con Fernando Cárdenas cubano de la diáspora

Foto: Fernando Cardenas

La situación hoy en Cuba es extremadamente complicada hay apagones, la electricidad en gran parte de la isla viene de vez en cuando. Las personas tiene un poco de tiempo para cocinar, para cargar sus teléfonos, para hacer algo y después se va la electricidad nuevamente. Hay muchos lugares incluyendo en La Habana donde no hay agua, el agua entra una vez cada dos o tres días. Para conocer la opinión de cubanos de a pie buscamos a Fernando Cárdenas, cubano de la diáspora, que gentilmente quiso conversar con radio Matraca. Fernando es artivista Hip Hop, panafricanista, Couch de salud y bienestar, y de baloncesto. Participa en el grupo de Hip Hop 340 MS.

CC BY-SA 4.0 Entrevista con Fernando Cárdenas cubano de la diáspora von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.

