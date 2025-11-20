Inspiración y comunidad – Frauen machen Druck

A principios de este año conocí a Yili Rojas y Joselyn López mientras presentaban el proyecto berlinés “Frauen porträtieren Frauen” (Mujeres retratan mujeres) en la galería La Productora Gráfica del Bosque en Oaxaca, México.

Frauen porträtieren Frauen, es un proyecto de linóleo grabado que nació como una forma de homenajear las historias de migración que muchas mujeres viven en Alemania y además de generar redes de apoyo entre ellas mismas.

Grabados desde Berlín van por el mundo

Durante dos semanas, los más de 60 retratos de mujeres con distintas experiencias, migrantes y refugiadas radicadas en Berlín, así como sus historias se exhibieron por primera vez en América Latina… El diálogo que se propone a través de este ejercicio gráfico, según Yili Rojas, es: Interroganos hasta qué punto entre mujeres nos podemos amar: como compañeras, amigas, hermanas o simplemente como alguien que nos inspira, conocer nuestras experiencias de vida y dedicarnos un retrato.

Esta red, en la que participan, a través de un taller de grabado, más de 150 mujeres de distintas nacionalidades se denomina a así misma como Frauen machen Druck, un juego de palabras que se podría traducir como mujeres que imprimen o mujeres que presionan, en clara referencia al linolio y también una función política, nos explica Yili Rojas.

Cabe destacar que la presencia de este proyecto también busca una colaboración con el público en México, así nos lo explica Aidee Nucamendi, directora de La Productora Gráfica del Bosque: nos están convocando para participar, ya hicimos una reunión virtual con varias mujeres de acá de Oaxaca, y vamos a hacer el sorteo, quien con quien hacer los retratos y posteriormente nosotros vamos a mandar la matriz para que ellas la impriman allá en Berlín.

Al observar los retratos, me parece identificar a una persona entre el público. Ella es Joselyn López, mexicana radicada en Berlín también, quien explica que conoció a Frauen machen Druck para hacer una formación en “Frauen Graphik Política”, (mujeres, gráfica y política), “yo iba para aprender otra metodología participativa y no me imaginé que también iba a aprender el grabado y que alguien me iba a retratar… y fue muy l oco, fue bonito, sí me identifiqué, me vi ahí.”, refiere.

Un taller semanal en Schokofabrik Berlín

Seis meses después y aún intrigrada por este proyecto, decido visitar La Fábrica de Chocolate situada cerca de Mariannenplatz, justo en el corazón de Berlin-Kreuzberg. Aquí es donde “Frauen machen Druck“ se reúne para su taller gráfico semanal.

Entrar a este espacio en el que un día a la semana se convierte en un taller de gráfica, es bastante acogedor: ver y escuchar a diferentes mujeres compartir historias, emociones y saberes en distintas lenguas. Es bastante reconfortante saber que existen estos espacios para quienes buscan adaptarse a otra cultura y otra lengua.

Marcela Rodriguez Castañeda, es una colombiana que desde hace cinco años intenta adaptarse a la vida en Berlín, “integrarse es complicado, es como empezar de nuevo y siento que Frauen machen Druck es un lugar donde no solo se hace arte si no también se encuentra gente con la que compartir y que quizás vienen de muchos países, diferentes culturas pero se encuentra en común ese quehacer artístico que nos une, no se convierte en algo de hacer un producto y de simplemente hacer un grabado, si no de compartir de estar juntas en un lugar ajeno, de poderse integrar a la comunidad”, cuenta Marcela

Frauen porträtieren Frauen – un proyecto a raíz del homenaje a una mujer palestina

En este ejercicio de crear vinculos y compartir historias es que nace Frauen porträtieren Frauen, pues Laila Iraki quiso hacer un retrato de su abuela, una mujer palestina que vivió exiliada Berlín, “ella tuvo que salir de Palestina en el 48, a causa de la guerra… y aquí ella murió, nunca pudo retornar. Y eso nos interpela porque la mayoría de nosotras somos migrantes, entonces el primer impulso que tuvimos para comenzar el proyecto, fue el deseo de Laila Iraki de homenajear a su abuela, y nosotras comenzamos entonces en una cadena de homenajear a otras mujeres también”, narra Yili Rojas.

Esta cadena no solo las ha llevado a México, que fue donde las conocí, tambien las ha llevado a Belgica, Egipto y Brasil (en dos ocasiones). “El grabado es muy poderoso”, explica Yili, “Lo vi en Sao Paulo con un público especialista porque la exposición, la hicimos en una de las galerías especializadas en grabado en Brasil. Lo vimos en Oaxaca… Lo vimos en Cairo, donde el público no era un público profesional de las artes, era otro pero igual la gente estaba muy conmovida. Y es siempre aterrador para la gente el resultado gráfico y el conjunto. Es algo que no se hace con un solo grabado, es realmente lo colectivo”, manifiesta.

Todas las mujeres migrantes son bienvenidas

La fuerza de seguir creando, generar comunidad y resiliencia entre sus redes, sigue llevando a Frauen machen Druck por nuevos proyectos que se gestan y fortalecen a través de su propia diversidad y autonomía, tanto así que un libro y un calendario están en camino…

No obstante del arduo trabajo y los compromisos, Para Yili es importante subrayar que siempre hay tiempo y espacio para quien desee sumarse, “si esa mujer es inmigrante, acaba de llegar o que está aquí hace un tiempo y no ha encontrado una comunidad, yo le diría que llegue, aprender grabado, que vaya a la Choco Fabric, en Mariannenstraße 6, en Kreuzberg, los jueves de 5 a 9 pm. También que puede buscarnos en los medios sociales o en www.frauenmachendruck.wordpress.com

Aquí encuentran un audio en español.

