Frauen machen Druck – inspiración y acompañamiento

En una galería en Oaxaca/México conocemos a Yili Rojas y Joselyn López que vinieron de Berlín para presentar el proyecto “Frauen porträtieren Frauen – Mujeres retratan mujeres”. No solo el tema de la exposición sino también la organización que la realizó, „Frauen machen Druck“, nos llamó la atención y por eso visitamos su taller de grabado en Berlín Kreuzberg.

Ausstellung „Mujeres retratan Mujeres“

in der Galerie „La Productora Gráfica del

Bosque“, Foto: Knut Hildebrandt

