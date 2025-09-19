Primer Encuentro de Cine y Militancia: „Soy Rufo y no me entrego“

En junio de este año, en el espacio cultural Bethanien de Berlín-Kreuzberg, el colectivo visual Esteban Solís Tamayo junto a Radio Matraca proyectaron una película sobre Raúl “Bebe” Sendic. La sala se volvió, por un momento, un rincón latino para pensar su legado, más allá de las imágenes en pantalla.

Tras la función nos reunimos a conversar. Allí intervino Mirta, economista y militante que conoció personalmente a Sendic. En su testimonio recordó su austeridad y su defensa incansable de la dignidad de los trabajadores rurales, lo que dio otra profundidad a la proyección.

Afiche del evento. Crédito: Radio Matraca
Presentación de Película. Crédito: Radio Matraca
Apertura del evento. Crédito: Radio Matraca

Sendic, el de la UTAA y las marchas cañeras, el preso político que se volvió símbolo de resistencia, apareció no como estatua, sino como pregunta: ¿qué hacemos hoy con esa herencia de lucha y justicia social?

El testimonio completo de Mirta puede escucharse en el audio adjunto, memoria viva que sigue abriendo debates en Berlín y más allá.

