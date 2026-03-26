Mes de la memoria a 50 años del golpe cívico-militar del 76

 

Foto: Matraca
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El pasado 24 de marzo se cumplieron 50 años del golpe cívico militar en Argentina. El colectivo Radio Matraca Berlín estuvo presente en un conversatorio organizado por la fundación Heinrich Böll Stiftung en la ciudad de Berlín.

 

Allí tuvieron la palabra Claudia Poblete, nieta recuperada por las Abuelas de Plaza de Mayo; Pate Palero, directora de organización Católicas por el Derecho a Decidir y Eugx Grotz, integrante de la Asamblea Solidaridad con Argentina en Berlín.

 

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Juntas abordaron cómo se vive hoy la lucha por la memoria bajo el gobierno del presidente Javier Milei y lo que representa para las organizaciones seguir adelante pese a la continua falta de financiamiento y apoyo institucional.

En el mes de la Memoria se celebran también las batallas ganadas y se convoca una vez más a salir a la calle con los míticos pañuelos blancos de Paz y Memoria.

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CC BY-SA 4.0 Mes de la memoria a 50 años del golpe cívico-militar del 76 von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.

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