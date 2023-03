Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Durch welche Narrative legitimieren die europäischen Länder ihre Position, die Artefakte in ihren Museen zu behalten? Was antworten die Verfechter der Restitution auf diese Narrative? Liegt die Lösung des Konflikts in der bloßen Rückgabe der Exponate oder ist es notwendig, Räume des Austauschs zu schaffen, die es den verschiedenen beteiligten Akteuren ermöglichen, sich auszudrücken und die tiefe Bedeutung der Objekte und ihre Beziehung zu den Räumen, in die sie gehören, bekannt zu machen?

Welche Rolle spielt die Wissenschaft in diesem Konflikt?

Die Quimbaya-Sammlung findet immer stärkeren Widerhall und mehr und mehr Resonanz… aber was sind diese Stücke?

In diesem Programm werden wir ihren symbolischen und politischen Wert in einem Kontext untersuchen, in dem der Streit um ihre Rückgabe mit der duftenden Ausstellung ihrer Stücke in europäischen Museen koexistiert, darunter natürlich auch das Humboldt Forum in Berlin.

Was würde es fünf Jahre nach der offiziellen und öffentlichen Bitte Kolumbiens an Spanien um die Rückgabe der Sammlung bedeuten oder darstellen, wenn in diesem Kontext des Streits der Cacique de Quimbaya als ein Highlight des renommierten Humboldt-Forums ausgestellt wird? Welche Rolle Deutschland in dieser Geschichte spielt.

Drücken Sie dazu auf Play und wir lassen Episoden der Decolonial Journey sowie die Kontroverse um den Quimbaya-Schatz Revue passieren und schließen mit einem Gespräch mit der deutschen Anthropologin Romy Köhler.

Podcast 5: Quimbaya-Schatz und dekoloniale Erfahrung in New Yorck im Bethanien von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.