Música y resistencia en Colombia

El dúo musical colombiano Edson Velandia y Adriana Lizcano acaba de terminar su primera gira por Europa. El 16 de noviembre de 2025 ofrecieron un concierto en Berlín. En sus letras humorísticas y satíricas critican la violencia en el país, el colonialismo y sus continuidades, así como las profundas desigualdades sociales. Sus canciones narran las realidades de vida de los sectores socialmente excluidos, de campesinos y campesinas, combatientes de la guerrilla y estudiantes, y rinden homenaje a la resistencia social.

Ambos son originarios de Piedecuesta, en el noreste de Colombia, donde participan activamente en numerosos proyectos comunitarios. Este es un radioreportaje político-musical sobre la colectividad, el arte y la música como proyectos políticos, y sobre su mirada ante las próximas elecciones en el país.

Su álbum conjunto Panfletos puede escucharse aquí.

