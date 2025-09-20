Sara Hebe en Berlín! / Sara Hebe in Berlin! (24.09.25)

(ES) El 24 de septiembre llega Sara Hebe a SO36 (Oranienstraße 190, Berlín), una de las voces más potentes y directas de la música latinoamericana actual. Con su mezcla de rap, cumbia, reggaetón y punk, la artista argentina trae letras cargadas de energía, crítica social y mirada feminista.

Sara Hebe se ha convertido en un referente de la música con mensaje, capaz de transformar cada show en un espacio de baile y reflexión. Su paso por Berlín es una cita clave para quienes buscan cultura independiente y comprometida. Una invitación abierta a disfrutar y pensar con ritmo.

Afiche del concierto. Cortesía de Sara Hebe / Plakat des Konzerts. Mit Genehmigung von Sara Hebe

(DE) Am 24. September kommt Sara Hebe ins SO36 (Oranienstraße 190, Berlin) – eine der kraftvollsten und direktesten Stimmen der aktuellen lateinamerikanischen Musik. Mit ihrem Mix aus Rap, Cumbia, Reggaetón und Punk bringt die argentinische Künstlerin Texte voller Energie, Gesellschaftskritik und feministischer Perspektive auf die Bühne.

Sara Hebe ist zu einer wichtigen Referenz für Musik mit Botschaft geworden und verwandelt jedes Konzert in einen Raum zum Tanzen und Nachdenken. Ihr Auftritt in Berlin ist ein Pflichttermin für alle, die unabhängige und engagierte Kultur suchen. Eine offene Einladung, Rhythmus und Haltung zu erleben.

