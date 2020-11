Zunehmende Konflikte um Müll

Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Immer mehr Produkte finden Verbraucher*innen zusätzlich in Plastik eingepackt und so hat in den vergangenen Jahrzehnten die Abfallproduktion weltweit stetig zugenommen. Auch Bolivien kämpft mit dem Problem des zunehmenden Mülls. Immer mehr Menschen produzieren mehr Müll. Die Infrastruktur hinkt dagegen hinterher. Und so wird der Müll zu einer zunehmenden Belastung im südamerikanischen Land. In diesem Jahr kam es gleich an mehreren Deponien zu Blockaden von Anwohner*innen, die sich gegen die zunehmende Vermüllung wehren, wie Thomas Guthmann berichtet.

Zu diesem Audio-Beitrag erscheint auch demnächst ein poonal-Artikel.

