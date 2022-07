Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Tobias Mönch hat für Radio onda mit dem deutschen Archäologen Heiko Prümers vom Archäologischen Institut in Bonn gesprochen, der seit mehr als 20 Jahren in den Llanos de Mojos im Bolivianischen Amazonas forscht. Zu diesen Forschungen ist im Mai 2022 ein Bericht erschienen, der in Lateinamerika starke Wellen geschlagen hat. Denn durch Lidar-Laserabtastung mit Hilfe von Hubschraubern sind unter der amazonischen Vegetation riesige urbane Siedlungen der sogenannten Casarabe-Kultur (500 – 1400 n. Chr.) sichtbar geworden. Diese frühe, dichte Art der Besiedelung war im Amazonas bisher nicht vermutet worden. Prümers spricht dahingehend auch von einem Prestigegefälle zwischen archäologischen Fundstellen im Hochland und dem Tiefland Lateinamerikas, welches sein Bericht in Frage stellt.

Überraschende archäologische Funde in den Llanos de Mojos von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.