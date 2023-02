Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

(Bacadéhuachi, 19. Februar 2023, telesurtv.net).- Das in Mexiko geförderte Lithium soll künftig ausschließlich Eigentum der Nation sein. Der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador hat ein Dekret unterzeichnet, in dem der Rohstoff Lithium zum alleinigen Eigentum des Landes erklärt wird. Damit darf es ausschließlich von der mexikanischen Regierung gefördert und verkauft werden. In dem Dekret wird festgelegt, dass 234.850 Hektar im nordmexikanischen Bundesstaat Sonora als Lithiumreservat angesehen werden. Zusätzlich wird auf diesem Weg das Energieministerium angewiesen, den Abbau des Minerals zu überwachen. Der Rohstoff bildet die Grundlage für Batterien und ist daher für den Bau von Elektroautos unverzichtbar. „Was wir jetzt tun, fand in einer anderen Zeit bereits in ähnlicher Form statt. Wir verstaatlichen Lithium, damit es nicht von ausländischen Unternehmen abgebaut werden kann – weder von Russland, noch von China, noch von den Vereinigten Staaten von Amerika“. erklärte der mexikanische Präsident. López Obrador spielte mit diesen Worten auf die Verstaatlichung im Jahr 1938 an, bei der aus den internationalen, privaten Ölkonzernen das staatlich-mexikanische Ölmonopol Petróleos Mexicanos (PEMEX) wurde. „Erdöl und Lithium sind Eigentum der Nation, sie gehören dem mexikanischen Volk – also Ihnen. Jedem, der in der Region Sonora wohnt, jedem Mexikaner und jeder Mexikanerin“, erklärte López Obrador. Der Präsident unterzeichnete das Dekret in der Gemeinde Bacadéhuachi in den Bergen des nordöstlichen Bundesstaats Sonora. Lithium werde in der Zukunft für die Technologien der Welt ein strategisch wichtiges Mineral sein, so der Präsident. Dies sei der Grund für die Entscheidung gewesen, dass Förderung und Verkauf des Rohstoffs künftig ausschließlich in den Zuständigkeitsbereich der staatlichen Behörden fallen soll.

Präsident López Obrador verstaatlicht Lithium von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.