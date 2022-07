Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Vor rund einem halben Jahr wählte Honduras eine neue Präsidentin. Xiomara Castro weckt bei vielen gesellschaftspolitisch engagierten Honduraner*innen große Hoffnungen – für mehr Umweltschutz, mehr Gerechtigkeit, für ein anderes, besseres Land. Die große Mehrheit der Bevölkerung hatte einfach genug von der „Narcodiktatur“ unter ihrem Vorgänger Juan Orlando Hernández, der im April an die USA ausgeliefert wurde. Doch kann die Präsidentin ihre Versprechen halten? Reicht ein neuer Kopf an der Spitze aus? Wir haben mit zwei Aktivist*innen aus dem zentralamerikanischen Land, die in Deutschland zu Besuch waren, über Ihre Einschätzung gesprochen.

Leuchtturm der Demokratisierung? von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.