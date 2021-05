„Bukele geht es um Macht und Geld“

Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Bei den Wahlen in El Salvador Ende Februar hat der junge Unternehmer Nayib Bukele die absolute Mehrheit geholt. Damit hat er sowohl die linke FMLN als auch die rechte ARENA-Partei weit hinter sich gelassen. Zuvor war Bukele aus der FMLN ausgeschlossen worden und sagt ihr nun den Kampf an. Kritiker*innen fürchten einen Rückfall in die Diktatur.

César Villalona ist ein in El Salvador bekannter dominikanisch-salvadorianischer Wirtschaftswissenschaftler mit 35 Jahren Erfahrung in der Wirtschafts- und Sozialforschung sowie in der Hochschullehre. Villalona hat mehrere Bücher veröffentlicht und ist Leiter des Berufstätigenverbandes PROES. Er steht der linken Partei FMLN nahe, kritisiert diese aber für ihre schlechte Informationspolitik. Den Wahlsieg Bukeles wertet er nicht als Rechtsruck, sondern als Resultat einer Spaltung der FMLN. Bukele selbst gehe es allerdings vor allem um Macht und Geld.

