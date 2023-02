Indigene Proteste gegen den Ausverkauf der Chubut-Quellen

Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

(Chubut, 23. februar 2023, ANRed).- Der Verband der Versammlungen von Chubut-Gemeinden (UACCh) hat seine Sorge um die Zukunft der Quellen des Chubut öffentlich gemacht. Naturschützer*innen des Verbands erklärten, die Mapuche-Gemeinde Cayunao habe bereits seit mehreren Jahren das Voranschreiten arabischer Gelder auf den hohen Gipfeln des Cerro Carreras kritisiert. Das Gebiet umfasst einen Gletscher und die Quellregionen von fünf Flüssen, einer davon der Chubut. „Um den Chubut und die angestammten Gebiete gegen Plünderungskapital und Bergbauunternehmen zu verteidigen, werden wir alles in unserer Macht Stehende in Bewegung bringen. Wir appellieren erneut an Organisationen und Anwohner*innen, das Leben zu verteidigen“, so der Verband. „In einem empfindlichen Ökosystem wurden Hirschjagdgebiete eingerichtet, die die natürliche Balance stark beeinträchtigen, es wurden Wasserkraftwerke erbaut und der Urwald wird abgeholzt. Das ausländische Kapital wird derzeit lokal vertreten durch Hugo Alberto Barabucci und Ignacio Petrocchi Massuh, es entstehen riesige Bauten, die Quellgebiete der Flüsse werden mit Stacheldraht umzäunt, auch vor den angestammten Gebieten der Mapuche wird nicht haltgemacht. Die Sommersiedlungen werden eingenommen mit Hilfe von Drohungen, Gewalt und Druck, und die Regierungen von Rio Negro und Chubut und die Zentralregierung unterstützen das auch noch“, so UACCh. Ihren Angaben zufolge schreitet die Ausweitung der Drahtzäune weiter voran. „Was sie bisher eingezäunt haben, reicht ihnen nicht, sie wollen noch mehr, sie wollen sich die Hochgebirgslagunen einverleiben, die Teil des Wassersystems des Chubut-Flusses sind, und den freien Zugang zum Wasser unterbinden.“ Eine nicht identifizierte Gruppe von Männern auf Pferden stieß Todesdrohungen gegen die Menschen aus, die den Fluss vor Ort verteidigen. „Wir werden nicht zulassen, dass Lewis, Benetton, Rocca, Burco oder das arabische Großkapital unser Wasser aufkauft“, so ein Sprecher des Vereins UACCh.

Indigene Proteste gegen den Ausverkauf der Chubut-Quellen von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.