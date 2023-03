Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Wie hat sich die Corona-Pandemie auf die Bereiche Umwelt und Wirtschaft ausgewirkt? In diesem onda-Hinhörer schauen wir in globaler Perspektive zurück: auf die anfängliche Erholung von Ökosystemen, den Müll durch Masken, den erstarkenden Extraktivisums im Amazonas, den Wiederaufstieg der deutschen Wirtschaft und die Wende in der Energiewende, internationalen Klimaaktivismus und vieles mehr.

Viel Spaß beim Hinhören wünscht Radio onda.

Hinhörer – Umwelt und Wirtschaft in der Neuen Normalität von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.