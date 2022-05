Elon Musk zu Besuch bei Bolsonaro

Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

(Rio de Janeiro, 20. Mai 2022, Brasil de Fato).- Für den Multimilliardär Elon Musk begann der 20. Mai damit, dass er dem „Markt“ Rede und Antwort stehen musste: In einem Bericht des amerikanischen Magazins Business Insider wurde eine Beschwerde über einen angeblichen Fall von sexueller Belästigung gegen ihn veröffentlicht. Nach Angaben des Magazins schloss er mit dem Opfer, einer Flugbegleiterin des Musk-Unternehmens SpaceX, eine Geheimhaltungsvereinbarung mit einem Schweigegeld in Höhe von 250.000 US-Dollar. Die Beschwerde führte jedoch nicht dazu, dass Musk, „der reichste Mann der Welt“, eine für denselben Tag geplante Verpflichtung aufgab: eine Reise nach Brasilien.

Dort wurde Musk von Brasiliens rechtsextremen Präsidenten Jair Bolsonaro in einem Luxushotel in Porto Feliz, etwa 100 Kilometer von der Stadt São Paulo entfernt, empfangen. Bolsonaros Anhänger*innen feierten die Veranstaltung, an der Regierungsmitglieder und Geschäftsleute mit mehr oder weniger großer Nähe zu Bolsonaro teilnahmen, unter dem Stichwort #BolsoMusk.

Besuch auf Initiative des Ministers für Kommunikation

Bolsonaros Minister für Kommunikation, Fábio Faria, hatte das Treffen initiiert, nachdem er Elon Musk im November vergangenen Jahres in den USA kennengelernt hatte. Das jüngste Treffen im Mai diente nun dazu, Vorschläge des Milliardärs Musk für Brasilien, insbesondere für das Amazonasgebiet, zu präsentieren.

Faria, der als erstes Mitglied der Regierung den Besuch bereits am Morgen des 20. Mai bestätigte, zeigte sich hocherfreut über den Besucher: In einer offiziellen Rede bei der Veranstaltung sagte er, „alle in Brasilien“ würden den Geschäftsmann lieben. Auf Twitter feierte er das Treffen: „Niemand hat das erwartet“.

Bolsonaro bezeichnet Musks Anwesenheit als „Mythos der Freiheit“

Bei der Eröffnung des Treffens im Landesinneren des Bundesstaats São Paulo sagte Bolsonaro, Musks Ankündigung, Twitter zu kaufen, sei im April „ein Hauch von Hoffnung“ gewesen. Bolsonaro ist bekannt dafür, mit Fake News und Trollangriffen in den sozialen Netzwerken Wahlkampf zu machen. Die Tatsache, dass Musk die Übernahme von Twitter aktuell ausgesetzt hat, erwähnte der brasilianische Präsident jedoch nicht. „Das Wichtigste an seiner Anwesenheit ist etwas, das nicht materiell ist. Heute könnte man es den „Mythos der Freiheit“ nennen. Das ist es, was wir bei allem, was wir uns für die Zukunft ausdenken, benötigen werden“, sagte der Präsident, bevor er dem Geschäftsmann eine Ehrenmedaille für seine angeblichen Leistungen zugunsten des Amazonas überreichte.

Der offizielle Grund für das Treffen, das der Milliardär auf Twitter ankündigte, ist die Sicherstellung der Internetverbindung für 19.000 ländliche Gebiete und die „Umweltüberwachung“ im Amazonasgebiet – eine Aufgabe, die im Land bereits hervorragend erfüllt wird, auch von regierungsnahen Einrichtungen wie dem Nationalen Institut für Weltraumforschung (Inpe).

Bis zum späten Nachmittag des 20. Mai war Musks Nachricht auf Twitter, er sei „super aufgeregt“ in Brasilien zu sein, der einzige Kommentar über den Besuch im Land. In Bezug auf die Anklage wegen sexueller Belästigung gab er zunächst lediglich einen ironischen Kommentar ab.

Elon Musk zu Besuch bei Bolsonaro von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.