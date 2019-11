Amazonien in Gefahr – die grüne Lunge der Erde wird systematisch zerstört

Amazonien, die grüne Lunge der Erde, ist krank. Die jährlich stattfindenden Brände waren in diesem Sommer besonders verheerend. Die Bilder gingen durch die Medien und empörten die Weltgemeinschaft. Zusätzlich befeuert wurde die Kritik vor dem Hintergrund des rechtsextremen brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro, der offen für den Ausverkauf des Amazonasgebietes eintritt. Doch nicht nur die Wälder in Brasilien standen in Flammen, verheerende Brände wüteten auch in Paraguay, Bolivien, Kolumbien und Peru. Die Brände sind dabei nur das sichtbarste Zeichen eines komplexen Zerstörungsprozesses der Natur, der im Namen von Fortschritt und Entwicklung seit Jahrzehnten voranschreitet.

